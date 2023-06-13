12 июня начался Петров пост 2023, который продлится до праздника Петра и Павла и закончится 11 июля. Это первый летний из двух многодневных постов, и он не самый строгий. В какие дни можно есть рыбу в Петров пост, а когда разрешается лишь сухоядение - мы составили календарь питания на каждый день.
Какую пищу можно принимать во время Петровского поста
Петров пост не самый строгий - апостол Петр был рыбаком, считается покровителем рыболовов и поэтому во многие дни поста разрешено есть рыбу.
Какие продукты нельзя есть в Петров пост:
- мясо и мясные продукты;
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- блюда, для приготовления которых используются мясо, яйца и молочные продукты;
- по понедельникам, средам и пятницам - рыбу.
Список разрешенных продуктов довольно большой, поэтому поститься несложно:
- овощи, зелень, фрукты - салаты, закуски, супы, десерты;
- крупы - каши, в том числе и сладкие, с медом;
- рыба и морепродукты - в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы;
- растительное масло - можно любое и во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.
Также во время поста не запрещен алкоголь - разрешается бокал вина в субботу и воскресенье.
Можно ли в Петров пост есть хлеб? В период поста разрешается есть любой белый или черный хлеб, если он приготовлен без молочных продуктов и яиц. Сдобная выпечка во время Петрова поста запрещена.
Петров пост 2023 - календарь питания по дням
Вот какие правила питания в Петров пост по дням недели:
- по понедельникам - разрешается горячая еда без растительного масла, например, супы и каши, вареная картошка, макароны;
- по вторникам - горячая еда с растительным маслом и рыба;
- по средам - сухоядение, можно есть хлеб, орехи, сухофрукты, а также фрукты, ягоды, овощи без термальной обработки (например, салаты без заправки);
- по четвергам - горячая еда с растительным маслом и рыба;
- по пятницам - сухоядение;
- по субботам и воскресеньям - горячие блюда с растительным маслом, рыба, а также разрешается немного вина.
Нужно помнить, что главное во время поста главное - не ограничение в пище. Это лишь помогает нам сосредоточиться на внутреннем духовном состоянии.
Самое важное в любой пост:
- молиться и каяться;
- не совершать плохих поступков;
- делать добро.
Разрешается не соблюдать пост по состоянию здоровья, например, людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, военным, учащимся, тем, кто работает на тяжелом производстве и детям.