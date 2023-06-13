Какие продукты нельзя есть в Петров пост, что разрешено и кому можно не поститься.

12 июня начался Петров пост 2023, который продлится до праздника Петра и Павла и закончится 11 июля. Это первый летний из двух многодневных постов, и он не самый строгий. В какие дни можно есть рыбу в Петров пост, а когда разрешается лишь сухоядение - мы составили календарь питания на каждый день.

Какую пищу можно принимать во время Петровского поста

Петров пост не самый строгий - апостол Петр был рыбаком, считается покровителем рыболовов и поэтому во многие дни поста разрешено есть рыбу.

Какие продукты нельзя есть в Петров пост:

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мясо и мясные продукты;

яйца;

молоко и молочные продукты;

блюда, для приготовления которых используются мясо, яйца и молочные продукты;

по понедельникам, средам и пятницам - рыбу.

Список разрешенных продуктов довольно большой, поэтому поститься несложно:

овощи, зелень, фрукты - салаты, закуски, супы, десерты;

- салаты, закуски, супы, десерты; крупы - каши, в том числе и сладкие, с медом;

- каши, в том числе и сладкие, с медом; рыба и морепродукты - в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы;

- в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы; растительное масло - можно любое и во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Также во время поста не запрещен алкоголь - разрешается бокал вина в субботу и воскресенье.

Можно ли в Петров пост есть хлеб? В период поста разрешается есть любой белый или черный хлеб, если он приготовлен без молочных продуктов и яиц. Сдобная выпечка во время Петрова поста запрещена.

Петров пост 2023 - календарь питания по дням

Вот какие правила питания в Петров пост по дням недели:

по понедельникам - разрешается горячая еда без растительного масла, например, супы и каши, вареная картошка, макароны;

- разрешается горячая еда без растительного масла, например, супы и каши, вареная картошка, макароны; по вторникам - горячая еда с растительным маслом и рыба;

- горячая еда с растительным маслом и рыба; по средам - сухоядение, можно есть хлеб, орехи, сухофрукты, а также фрукты, ягоды, овощи без термальной обработки (например, салаты без заправки);

- сухоядение, можно есть хлеб, орехи, сухофрукты, а также фрукты, ягоды, овощи без термальной обработки (например, салаты без заправки); по четвергам - горячая еда с растительным маслом и рыба;

- горячая еда с растительным маслом и рыба; по пятницам - сухоядение;

- сухоядение; по субботам и воскресеньям - горячие блюда с растительным маслом, рыба, а также разрешается немного вина.

Нужно помнить, что главное во время поста главное - не ограничение в пище. Это лишь помогает нам сосредоточиться на внутреннем духовном состоянии.

Самое важное в любой пост:

молиться и каяться;

не совершать плохих поступков;

делать добро.

Разрешается не соблюдать пост по состоянию здоровья, например, людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, военным, учащимся, тем, кто работает на тяжелом производстве и детям.

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