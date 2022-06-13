Как правильно приготовить варенье из клубники и как сохранить алый цвет лакомства - узнайте на УНИАН.

Клубничное варенье - любимая сладкая консервация многих украинцев. Каждое лето хозяйки покупают спелые ягоды, чтобы заготовить их на зиму в виде варенья или джема. УНИАН расскажет, что добавить в варенье, чтобы сохранить цвет, и какой рецепт выбрать для себя.

Ранее мы говорили о том, как сделать варенье из роз на зиму.

Полезный лайфхак: для того, чтобы сохранить алым цвет варенья, добавляйте в процессе варки 1 ст.л лимонной кислоты.

Классическое клубничное варенье

клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Клубнику вымыть, убрать "хвостики", ягоды промыть - мелкие оставить целыми, а крупные разрезать пополам или на четыре части. Выложить клубнику в глубокую емкость, пересыпать сахаром, перемешать и оставить на 6-8 часов (можно на ночь).

По истечение этого срока поставить емкость с ягодами на огонь, довести до кипения, снять пенку и выключить огонь. Оставить на 4-6 часов, затем повторить процедуру и опять оставить на 4-6 часов.

Простерилизовать банки, варенье снова довести до кипения, проварить 5 минут и выключить. Затем разлить по банкам и закрутить крышки. Перевернуть банки, поставив их на крышки, накрыть одеялом до полного остывания, а затем хранить в прохладном месте.

Клубничный джем - рецепт

клубника - 500 г;

сахар - 350-400 г;

сок лимона - 2 ст. л.

Клубнику перебрать, промыть, удалить "хвостики", перебить ягоды блендером или пропустить через мясорубку. Затем протереть клубнику через сито, всыпать сахар и перемешать. Вылить массу в кастрюлю, поставить на огонь и варить, помешивая, 5 минут. Выдавить сок лимона и варить на маленьком огне еще 20 минут. Готовый джем перелить в стерилизованные банки, закрыть крышками и оставить в теплом месте до полного остывания.

Клубника с сахаром на зиму

клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Клубнику перебрать, тщательно вымыть, обсушить полотенцем и разложить на ровной поверхности. Измельчить ягоды с помощью блендера, добавить 900 гр сахара и перемешать. Разложить клубничное пюре по стерилизованным банкам, а оставшиеся 100 гр сахара выложить тонким слоем сверху. Это необходимо, чтобы не допустить попадания воздуха в банку с ягодами. В конце закрыть банки крышками, хранить в холодильнике или в подвале.

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