По мнению Поповича, сейчас Зеленский "сыграл в футбол с РФ и ударил по воротам".

Можно спрогнозировать, что российский диктатор Владимир Путин не приедет на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбул 15 мая. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

Он отметил, что за сутки РФ так и не дала ответа на предложение президента Украины Владимира Зеленского уже 15 мая встретиться с Путиным в Стамбуле.

"Когда происходит что-то такое не ожидаемое, о чем россияне не хотели разговаривать или хотели скрыть, то они молчат. Последний яркий пример - это заход Сил обороны в Курскую область в 2024 году. Тогда молчание России было довольно гробовое некоторое время, а потом долго искали как это назвать и сказали, что это контртеррористическая операция", - напомнил Попович.

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Он отметил, что сейчас происходит борьба на дипломатическом уровне.

"Начался такой дипломатический своеобразный пинг-понг или футбол, который закончился ударом от Владимира Зеленского по воротам Российской Федерации. Теперь придется отвечать - если ты едешь, то тогда придется смотреть Владимиру Зеленскому в глаза, а если не едешь, то Путин себя определенным образом тогда характеризует", - считает эксперт.

По его словам, россияне могут начать разговоры, что Зеленский должен был бы отменить указ СНБО, который запрещает вести переговоры с Путиным, но в нынешней ситуации это "будет плохой ответ". Попович сказал:

"Я думаю, что Путин не приедет. Потому что для этого нужно иметь определенную смелость, которой Путину, честно говоря, не хватало. Он всегда прятался в кусты, если возникала какая-то проблема".

Он считает, что Путин заявлял о необходимости продолжения переговоров в Стамбуле, по сути, говоря о капитуляции Украины.

"Но для этого на сегодняшний день нет никаких оснований", - отмечает эксперт.

Попович напомнил, что мир требует от Путина сначала прекращения огня, а затем проведения переговоров. По его словам, поэтому очень важной будет позиция Европы, когда с 12 мая, то есть с сегодняшнего дня, не будет согласия РФ на прекращение огня. Он отмечает, что в таком случае в отношении РФ могут были введены новые санкции.

Встреча в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 10 мая после саммита "Коалиции желающих" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 11 мая, что отправится в Турцию в четверг, чтобы встретиться с лидером России Владимиром Путиным, чтобы обсудить "необходимую основу для дипломатии" для прекращения войны. В настоящее время ответа Путина по этому поводу нет.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков уточнил условия РФ относительно возможных прямых переговоров с Украиной в турецком Стамбуле. Он заявил, что проходить они должны с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года.

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