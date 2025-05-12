Прокладка трассы водопровода осуществляется преимущественно за пределами жилой застройки, что минимизирует влияние на существующие инженерные сети и ускоряет выполнение работ.

На Николаевщине продолжается строительство нового магистрального водопровода. Его общая протяженность составит 67,8 километра, а пропускная способность - до 120 тысяч кубических метров воды в сутки, для нужд Николаева. Главным исполнителем работ является компания Autostrada, а партнером - Метинвест-СМЦ: он поставит 500 тонн металлопродукции для строительства. Запуск новой сети планируется на август этого года, сообщается на сайте компании.

Работы поэтапно начались в марте (первый участок длиной 18,4 км), продолжились в апреле стартом строительства второй (22,9 км) и третьей (26,5 км) секций. Для ускорения процесса и достижения финальной цели в чрезвычайно короткие сроки - всего за пять месяцев - на строительной площадке круглосуточно работает более тысячи специалистов и сотни единиц современной техники.

Прокладка трассы водопровода осуществляется преимущественно за пределами жилой застройки, что минимизирует влияние на существующие инженерные сети и ускоряет выполнение работ. Несмотря на сложный ландшафт маршрута, включающий сельскохозяйственные угодья, водные преграды, автомобильные и железнодорожные пути, а также существующие газопроводы, применяется передовая технология горизонтального направленного бурения. Это позволяет прокладывать трубы без разрушения поверхностного слоя почвы.

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Для обеспечения стабильного давления и подачи воды на маршруте предусмотрено строительство трех насосных станций, каждая из которых будет иметь мощность от 640 до 800 кВт. В трубопроводной сети используются трубы диаметром от 800 до 900 миллиметров, способные выдерживать давление до 16 атмосфер, устойчивые к значительным колебаниям температур и воздействию химических веществ, что гарантирует их длительный срок службы. Параллельно с этим монтируются системы электроснабжения - как основные, так и резервные линии, трансформаторные подстанции и источники автономного питания. С целью повышения безопасности все насосные станции и ключевые элементы электросети будут размещаться в укрепленных сооружениях.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.