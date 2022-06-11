Варенье из роз полезное для сердца и сосудов, несложное в приготовлении и очень вкусное.

У заботливого хозяина ничего не пропадает зря. Даже несъедобные на первый взгляд лепестки роз можно превратить в волшебное лакомство. В начале лета с появлением первых цветков можно делать вкусное варенье. Делать варенье можно из любых цветков красного и розового цвета, но самым вкусным лакомство будет из чайных роз.

Внимание: нельзя делать варенье из покупных роз - их опрыскивают ядохимикатами. Используйте только домашние цветы.

Варенье из розы полезно для сердца и сосудов, помогает при простуде и уменьшает зубную боль, если намазать его на десна. Это лакомство нормализует пищеварение и снижает вероятность развития язвы желудка.

Варенье из лепестков роз

Лепестки розовых или красных роз - 100 г

Лимонная кислота - щепотка.

Сахар - 500 г.

На лепестках желательно обрезать белую часть, которой лепестки крепятся к цветку. Тщательно промыть лепестки, обдать кипятком, затем замочить в холодной воде на 15 минут. Просушить лепестки. Смешать лепестки с лимонной кислотой и третью сахара, оставить на 6 часов.

Через6 часов остальной сахар залить водой и довести до кипения. Варить сироп 3-4 минуты, снимая пену. В сироп высыпать лепестки с сахаром. Варить варенье примерно 15 минут, пока лепестки не станут мягкими. Готовое варенье разлить по стерильным банкам и закатать крышками.

Варенье из роз без варки

Лепестки роз - 100 г.

Сахар - 2 стакана

Лимон - 1 шт.

В этом рецепте лепестки роз не проходят термическую обработку и сохраняют больше полезных веществ.

Лепестки тщательно промыть и обсушить. Сбрызнуть соком одного лимона. Посыпать сахаром и оставить на 6 часов, периодически помешивая. Через 6 часов смесь лепестков с сахаром пробить блендером до однородности. Выложить в стерильную банку и закатать крышкой.

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