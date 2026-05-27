Варить макароны в кастрюле - 'прошлый век': названа более быстрая и простая альтернатива

Кулинарные эксперты нашли революционное и быстрое решение этой бытовой проблемы.

Паста – одно из тех блюд, которые никогда не надоедают. От острого рагу на томатной основе до роскошного сливочного соуса с белым вином – возможности безграничны, и существует бесчисленное множество способов получить от нее удовольствие. Это идеальный выбор для тех суматошных вечеров в будни, когда у вас не так много времени на приготовление ужина.

Приготовление пасты обычно не занимает много времени, но если вы сначала греете воду в кастрюле, это может немного затянуться. Поэтому эксперты порекомендовали отказаться от этого подхода в пользу более быстрой альтернативы, пишет Mirror.

По мнению кулинарных экспертов, ради быстрого приготовления пасты стоит взять другой популярный предмет кухонного инвентаря – сковороду.

Видео дня

Хотя это может показаться необычной тактикой, вы можете приготовить пасту и даже создать соус одновременно в одной сковороде, так что не потребуется дополнительно мыть посуду. И у вас на столе в мгновение ока окажется целое блюдо ресторанного качества.

Существует очень много рецептов пасты в одной сковороде, но если вы ищете что-то простое, то "самая простая томатная паста в истории", созданная Taming Twins, станет отличной отправной точкой.

Паста в одной сковороде - вот как ее можно приготовить

Ингредиенты:

350 г спагетти

400 г консервированных томатов

Одна крупная луковица, нарезанная ломтиками

Четыре зубчика чеснока, очищенных и нарезанных ломтиками

Две ст. л. оливкового масла

Четыре ст. л. песто

Три ст. л. томатного пюре

Один литр овощного бульона

Одна ч. л. соли

1/2 ч. л. свежемолотого черного перца

200 г томатов черри

75 г тертого пармезана

Способ приготовления

Возьмите сковороду с крышкой и добавьте спагетти, консервированные томаты, лук, чеснок, оливковое масло, песто, соль, перец и бульон. Закройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10 минут, пока паста не будет почти готова.

Добавьте томаты черри и продолжайте готовить еще три-четыре минуты, пока паста не станет полностью мягкой, а томаты черри как следует не приготовятся.

Разложите по тарелкам, посыпьте сыром пармезан и подавайте.

Ранее УНИАН сообщал, какая курица лучше – домашняя или магазинная.

Вас также могут заинтересовать новости: