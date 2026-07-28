Якщо Зеленський хоче завоювати прихильність MAGA, йому треба зробити більше, – Politico

Значительное число представителей этого движения по-прежнему скептически относится к Украине.

Визит президента Владимира Зеленского в США проходит на фоне первых успехов в завоевании симпатий движения MAGA к Украине. Об этом пишет Politico, отмечая, что во время этого визита Зеленскому предстоит сделать гораздо больше, чтобы наладить отношения с MAGA.

Журналисты отмечают, что первым таким шагом стал визит активистки Лоры Лумер, известной своей консервативной позицией. Впрочем, по данным издания, это лишь один из последних шагов Украины навстречу MAGA. В частности, отмечается положительный отзыв вице-президента США Джей Ди Вэнса об оборонной стратегии Украины.

Издание пишет, что Украина уже давно пытается наладить отношения с консервативной частью республиканцев, имеющих влияние на Трампа. И во время нового визита Зеленский попытается воспользоваться моментом, чтобы обсудить с президентом США введение новых санкций против РФ, заключение соглашения о БПЛА, передачу ракет Patriot и вопросы мирных переговоров с РФ.

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В то же время журналисты отмечают, что десятки союзников Трампа продолжают скептически относиться к Украине. А некоторые обвиняют Лумер в том, что она поехала в Киев из-за денег. Сама же Лумер уверяла, что она лично приняла решение приехать в Украину, и сказала, что не ожидала такой реакции.

Отмечается, что Зеленский пытается убедить скептиков по отношению к Украине среди республиканцев, используя сотрудничество Ирана и РФ. Однако пока даже сам Трамп не уделяет этому особого внимания. Осложняет ситуацию для Киева и смерть Линдси Грэма, который был "одним из немногих голосов, подталкивавших Трампа к более жестким действиям против России".

Впрочем, отмечают журналисты, у Украины остается еще один конкретный аргумент для Трампа – ситуация на поле боя. Ведь украинские удары по РФ уже неоднократно ставили Москву в невыгодное положение.

"Трамп видит, что Путин проигрывает, и он видит, что Зеленский на самом деле всё это собрал воедино и побеждает. Поэтому, я думаю, это повлияло на его отношение", – сказал Курт Волкер, который был специальным представителем США по переговорам об Украине во время первого срока Трампа

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, президент Украины уже прибыл в США. Сообщалось, что он встретится с американским лидером Трампом в 16:30 по киевскому времени. Сам президент, комментируя этот визит, отмечал, что главными темами встречи станут противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой.

В то же время The New York Times пишет, что во время встречи Зеленский, вероятно, попытается затронуть тему возобновления мирных переговоров с РФ. В частности, стороны могут обсудить прекращение дальнобойных ударов между сторонами конфликта.

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