Россия сократила производство ракет: Зеленский раскрыл планы Кремля

Тысячи ракет к "Пэтриот" не способны остановить десятки тысяч "Шахедов". Зеленский рассказал, что делать в такой ситуации.

Россия решила провести перераспределение ресурсов, в результате чего начала выпускать меньше ракет, сделав акцент на ударных беспилотниках.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post. "Россия сокращает производство ракет и направляет средства на увеличение производства дронов. Сегодня российская атака на Украину – это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2–3 тыс. перехватчиков, не меньше", – отметил глава государства.

В то же время Зеленский рассказал о преимуществах украинского опыта. "Дрон-перехватчик стоит $3–$5 тыс., то есть на один "Шахед" уходит около $10 тыс., а ракета к "Петриот" стоит $4 млн. Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", – подчеркнул Зеленский.

Использовать ракеты-перехватчики от "Петриот" для сбивания "Шахедов" нерационально

Как пояснил глава государства, тысячи ракет от "Петриот" не могут остановить десятки тысяч "Шахедов":

"Один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Пэтриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соперничать с дронами. Просто не хватит сил".

Как закрыть небо от "Шахедов"

Президент напомнил, что у Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме противоракетной.

"В США есть прекрасные антибаллистические системы. Объединяя эти две силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты. В перспективе дрон не имеет ограничений по дальности. Сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра – 10 тыс.", – отметил Зеленский.

В связи с этим, как подчеркнул президент, нужно строить современную защиту.

"Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а США – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим о реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, мы открыты. Америка помогала нам с начала войны, Европа также поддерживала, и мы смогли выстоять. Именно благодаря тому, что мы выстояли, мы развивались. Это реальное партнерское предложение", – убежден Зеленский.

Союзники должны объединять технологии и опыт для укрепления безопасности

"Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что война не так далеко, как нам кажется.

"Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться нужно всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или осуществлять добычу нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и их постоянно развивают", – считает глава государства.

По его мнению, если не разработать быстрое решение, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного союза безопасности, то и будет война. "Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены", – считает Зеленский.

Война в Украине и на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, политик и посол Роман Безсмертный выразил убеждение, что страны демократического мира должны координировать усилия для поиска совместных решений с целью поддержки Украины и Израиля и рационально использовать дефицитные ресурсы.

В противном случае, по его словам, войны для обеих стран могут значительно затянуться во времени.

Вас также могут заинтересовать новости: