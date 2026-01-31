'Цена слишком высока': Зеленский предостерег дружественную страну от смертельной ошибки

Осенью в Чехии сменилось правительство, и к власти пришли противники военной помощи Украине.

Отказ от помощи Украине – это слишком рискованный шаг, потому что последствия могут оказаться катастрофическими для Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленський в интервью чешскому изданию Rozhlas.

Так, украинского лидера попросили прокомментировать позицию новой правящей коалиции в Чехии, куда вошли многие противники помощи Украине.

"Украина сдерживает Россию. Если у кого-то в мире другое мнение, я думаю, проверять его очень рискованно. Если мы не поможем Украине, и Украина падёт, есть риск, что Россия продолжит свою агрессию. Даже если кто-то в это не совсем верит, я не думаю, что это нужно проверять. Цена слишком высока", – сказал Зеленский.

Видео дня

Президент подчеркнул, что Украина ведет справедливую оборону от внешнего вторжения.

"Я считаю, что поддержка Украины – это морально правильно. Каким образом и в каком объеме – это уже другой вопрос. Совершенно очевидно, что мир помогает Украине. Весь мир объединился вокруг Украины, а не вокруг России. Весь мир, даже те страны, которые нам не помогают, признают, что Россия является агрессором", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что после окончания войны люди будут помнить, кто на чьей стороне был.

Новые власти Чехии

Как писал УНИАН, осенью в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых победили правые популисты. Их лидер Андрей Бабиш, который позже получил должность премьера, сразу же заявил о намерении прекратить финансировать военную помощь Украине, но был не против участвовать в программах помощи, не требующих выделения денег из чешского бюджета.

Другие представители новой власти оказались даже более радикальными. Например, новый спикер чешского парламента Томио Окамура крайне негативно высказывался о самой идее военной помощи Украине, озвучивая крайне подозрительные нарративы. Например, он уверял, что передаваемое Украине оружие не доходит до фронта, поскольку Россия якобы успевает уничтожить его раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: