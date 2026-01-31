'Цена слишком высока': Зеленский предостерег дружественную страну от смертельной ошибки

Отказ от помощи Украине – это слишком рискованный шаг, потому что последствия могут оказаться катастрофическими для Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленський в интервью чешскому изданию Rozhlas.
Так, украинского лидера попросили прокомментировать позицию новой правящей коалиции в Чехии, куда вошли многие противники помощи Украине.
"Украина сдерживает Россию. Если у кого-то в мире другое мнение, я думаю, проверять его очень рискованно. Если мы не поможем Украине, и Украина падёт, есть риск, что Россия продолжит свою агрессию. Даже если кто-то в это не совсем верит, я не думаю, что это нужно проверять. Цена слишком высока", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина ведет справедливую оборону от внешнего вторжения.
"Я считаю, что поддержка Украины – это морально правильно. Каким образом и в каком объеме – это уже другой вопрос. Совершенно очевидно, что мир помогает Украине. Весь мир объединился вокруг Украины, а не вокруг России. Весь мир, даже те страны, которые нам не помогают, признают, что Россия является агрессором", – подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер также отметил, что после окончания войны люди будут помнить, кто на чьей стороне был.
Новые власти Чехии
Как писал УНИАН, осенью в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых победили правые популисты. Их лидер Андрей Бабиш, который позже получил должность премьера, сразу же заявил о намерении прекратить финансировать военную помощь Украине, но был не против участвовать в программах помощи, не требующих выделения денег из чешского бюджета.
Другие представители новой власти оказались даже более радикальными. Например, новый спикер чешского парламента Томио Окамура крайне негативно высказывался о самой идее военной помощи Украине, озвучивая крайне подозрительные нарративы. Например, он уверял, что передаваемое Украине оружие не доходит до фронта, поскольку Россия якобы успевает уничтожить его раньше.