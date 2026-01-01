'Воры хунты Зеленского': спикер парламента Чехии устроил скандал новогодним обращением

Украинский посол в Чехии уже отреагировал на оскорбительное заявление.

Спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура в своей новогодней речи выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского". Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны", - заявил политик.

Он выразил надежду, что Чехия "спрыгнет с брюссельского поезда, который направляется к Третьей мировой войне". Он в частности выразил убеждение, что Запад наживается на поставках оружия Украине. При этом политик назвал это оружие неэффективным и заверил, что россияне его "разбивают еще до того, как оно попадает на фронт".

Видео дня

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то зарабатывает. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят себе туалеты из золота", - добавил Окамура.

Реакция посла Украины

Посол Украины в Чехии Василий Зварич опубликовал в своем Фейсбук пост, в котором осудил высказывания чешского парламентария.

"Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды", - написал он.

Зварич назвал слова Окамуры "недостойными и абсолютно неприемлемыми" и выразил надежду, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии "дадут надлежащую оценку этим заявлениям".

Другие скандалы с участием Окамуры

Как писал УНИАН, в ноябре новый председатель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг со здания парламента, где он висел с 2022 года как символ солидарности Чехии с Украиной. Видео этого шага Окамура опубликовал в соцсети X, заявив, что это был сознательный символический жест. Политик, возглавляющий правопопулистскую партию SPD, ранее неоднократно выступал против публичной демонстрации поддержки Украины.

Решение вызвало резкую критику со стороны других политических сил, и вскоре депутаты вернули украинские флаги на фасад парламента, разместив их на окнах фракций. Отдельные политики публично осудили действия Окамуры, назвав их пренебрежением к ценностям солидарности и поддержки страны, подвергшейся агрессии России. При этом SPD и сам Окамура последовательно выступают с критикой Украины и украинских беженцев, делая это одним из ключевых элементов своей политической позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: