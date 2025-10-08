Андрей Бабиш считает, что чешского вклада в общий бюджет ЕС уже достаточно.

Чехия не будет больше финансировать закупку оружия для Украины, если новое правительство будет сформировано с участием партии ANO, набравшей больше всего голосов на парламентских выборах на прошлой неделе. Об этом заявил лидер партии Андрей Бабиш на пресс-конференции, пишет издание Ceske Noviny.

Бабиш в целом одобрительно высказался о так называемой Чешской снарядной инициативе, в рамках которой Украина получает артиллерийские боеприпасы, закупленные на деньги европейских стран. Однако он убежден, что финансирование этой инициативы должно происходить более прозрачным способом, в частности через структуры НАТО. По его словам, нынешняя схема закупок позволила частным компаниям обогатиться на "десятки миллиардов".

Бабиш отметил, что Чехия вносит 60 миллиардов в бюджет Европейского Союза, который помогает Украине. "Мы не дадим Украине ни одной кроны (из бюджета) на оружие. Я думаю, что мы помогли Украине непосредственно, а теперь ей будут помогать через ЕС", - добавил он, отметив, что в бюджете Чехии не хватает денег для собственных нужд.

Вместе с тем Бабиш не возражает против продажи чешского оружия в Украину.

"Если мы будем в правительстве, мы скажем: "Чешские оружейные компании, вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", - сказал политик.

Политика Чехии

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых правый популист Андрей Бабиш и его движение ANO набрали 35% голосов избирателей, значительно опередив правящую право-центристскую коалицию Spolu ("Вместе") во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Поскольку ни одна партия не набрала 50% голосов, впереди сложные переговоры о формировании коалиции, состав которой может быть достаточно антиукраинским.

Чешский президент Петр Павел, известный своей проукраинской позицией, уже призвал победителя парламентских выборов не отменять военную помощь Украине. Он отметил, что поддержка Украины является жизненно важной для самой же Чехии.

