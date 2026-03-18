18 марта принято чествовать одного известного святого и умываться травяным раствором.

Восемнадцатый день марта интересен народными верованиями, которые сохранились от давних предков до наших дней. Зная о том, что за народный праздник сегодня в Украине отмечается, вы можете погрузиться в его обычаи. Также у этого дня есть церковный покровитель по православным святцам.

Какой сегодня праздник в Украине

Ранее в эту дату праздновался День таможенника и налоговика в честь двух важных профессий, представители которых контролируют поступление средств в бюджет государства. Однако в 2020 году праздник 18 марта был отменен и разделен на два отдельных - День таможенников 25 июня и День налоговой службы 2 июля. Соответственно, теперь сегодня ничего не отмечается - для нас это будет обычный вторник.

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете проводится экологическая инициатива - День вторичной переработки. Её цель - донести обществу, что уменьшить количество мусора и грамотно его утилизировать под силу абсолютно каждому. Это не требует больших усилий, но значительно помогает Земле.

Есть еще такие международные праздники сегодня - День Афродиты, День "Прости своих родителей", День неловких моментов.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие, которые перешли на новоцерковный стиль, 18 марта обращаются с молитвами к святому архиепископу Кириллу Иерусалимскому. Он является автором нескольких мудрых евангельских речей. По старому стилю праздник сегодня проводится в память о мученике Кононе Мандонском, покровителе фермеров и садовников.

Какой сегодня праздник народный

Приметы позволяли предкам понять, когда начинать работу на огороде:

если прогремел гром, то пора посадить саженцы плодовых деревьев;

утки много ныряют - к оттепели;

если на козьей иве распустились "котики", то пора проращивать картофель;

появились мухи - ягоды хорошо уродятся.

Во второй половине марта на полях начинает расцветать мать-и-мачеха. Люди собирали целебный цветок и готовили с него отвар, которым умывались и лечили горло. Этот день в целом считается удачным для любых лечебных процедур.

Кроме того, понимая, какой сегодня церковный праздник, люди старались найти время и для молитвы. У святого Кирилла просили исцелить хронические болезни и помочь в семейных делах.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки в этот день старались быть доброжелательными к соседям. При встрече с ними нужно поздороваться и пожелать хорошего дня, а ругаться не стоит даже мысленно, иначе попадете в неприятности. Не подходит сегодня праздник для рыбалки и дорогих покупок.

