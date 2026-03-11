'Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера': Зеленский о неизбежном трагическом финале РФ

По его словам, россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста промывать мозги обществу.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером и выразил убеждение, что РФ ждет трагический конец. Этот отрывок из своего разговора с Кейлином Робертсоном глава государства опубликовал в своем telegram.

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, в качестве оружия никогда не помогает", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на различных культурных платформах - даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество.

"Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", - подчеркнул президент.

Ожидания от США

Как сообщал УНИАН, Украина надеется, что США не пойдут на уступки России и не будут снимать с нее санкции. По словам Зеленского, стратегия не только Украины, но и всего цивилизованного мира в том, чтобы Россия финансово страдала, потому что она использует деньги на войну, на производство оружия, поэтому это правильная стратегия для всех - экономически не поддерживать Россию. При этом он подчеркнул недопустимость таких шагов в отношении страны-агрессора, потому что тогда другие страны будут понимать, что могут начинать войну против своих соседей.

