Венгрия отправила в Украину 'делегацию' говорить о 'Дружбе', в МИД ответили

Группа венгров, пересекшая государственную границу Украины, не является официальной делегацией.

Группа венгерских граждан, пересекших государственную границу Украины, не имеет статуса официальных лиц. Никаких официальных встреч с украинскими властями не согласовывалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сообщил журналистам. "Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом", - отметил Тихий.

По словам спикера, любые лица с туристической целью могут так же заехать в Украину из стран Шенгена.

"На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно некорректно называть ее "делегацией". На территории Украины могут находиться граждане других государств, которые с уважением относятся к Украине и соблюдают общие правила посещения, в частности с туристической целью", - подчеркнул спикер.

Ранее в соцсети Facebook госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чепек сообщил, что направляется в Киев.

Как сообщал УНИАН, 27 января россияне нанесли удар по нефтепроводу " Дружба", в результате чего был остановлен транзит нефти в Венгрию.

В феврале в Венгрии заявили, что украинское правительство "в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией" якобы шантажирует Венгрию, блокируя нефтепровод "Дружба". Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, не сможет получить доступ к кредиту Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно через месяц-полтора, однако это не означает полной реконструкции разрушенных объектов.

6 марта Венгрия выдвинула Украине ультиматум с требованием за три дня восстановить транзит российской нефти или позволить группе инспекторов въехать в страну для проверки нефтепровода "Дружба".

