Ведет себя как Россия: дипломат предсказал следующий шаг Навроцкого

В Польше создают свой собственный исторический миф, похожий на мифотворчество российской пропаганды.

Политика Польши в отношении Украины все больше напоминает поведение России. Не исключено, что Варшава попытается заблокировать путь Украины в ЕС под предлогом исторических споров. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии LIGA.net.

Украинский дипломат убежден, что действующий президент Польши Кароль Навроцкий не откажется от своей жесткой линии в отношении Украины. Это вызовет негативную реакцию руководителей других стран ЕС, но воодушевит пророссийские силы в Европе.

"Я думаю, что он обязательно попытается сделать эту тему предварительным условием нашего продвижения к вступлению в ЕС... И очень многие воспользуются этой историей", – сказал дипломат.

Видео дня

Текущую ситуацию вокруг польского "Ордена белого орла" Климкин характеризует как такую, которая больше навредила самой Польше

"Поляки не просто зашли в тупик, а поставили себя (и здесь я могу говорить после своих бесед с немцами или скандинавами) в очень несерьезную ситуацию... Полякам нужно понять, могут ли они быть позитивной силой в Европейском Союзе", – сказал Климкин.

Бывший дипломат отметил, что в Польше формируется некая "мифология" относительно общих страниц истории наших стран, и это довольно сильно напоминает то мифотворчество в России, которое стало основой для агрессии против Украины.

Спор между Украиной и Польшей

Как писал УНИАН, польский премьер Дональд Туск, который является политическим оппонентом президента Кароля Навроцкого, назвал серьезной стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей вокруг темы УПА и польских орденов. По его словам, этот конфликт уже сказывается на международной репутации обеих стран.

Между тем представители либерально-демократической части польского общества заявили, что не согласны с поступком Навроцкого. Активисты решили наградить президента Украины Владимира Зеленского собственным "Орденом Будущего".

Вас также могут заинтересовать новости: