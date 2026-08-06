Дрон со взрывчаткой возле украинского Ан-24 в Лейпциге: пострадали ли самолет и люди

Обстоятельства инцидента расследуют компетентные органы Германии.

Украинский самолет "Антонов" и ни один человек не пострадали после обнаружения в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МИД Украины.

"По полученной информации, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты украинской компании не повреждены", – подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве.

При этом расследование инцидента ведут Центральное подразделение по противодействию экстремизму Саксонии при Генеральной прокуратуре Дрездена и Полицейский центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом Государственного уголовного управления Саксонии.

Видео дня

"Дипломаты и консулы Посольства Украины в Германии находятся на связи с немецкими правоохранительными органами и представителями компании "Антонов", ожидают дальнейшей информации о расследовании обстоятельств инцидента", – говорится в сообщении.

Инцидент в Лейпциге – что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа ночью незадолго до полуночи в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным специалистов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора.

Вас также могут заинтересовать новости: