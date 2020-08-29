В ОП напомнили, что решение КСУ не затронет силу и состоятельность всего агентства.

Признание судьями КСУ неконституционным указ Порошенко о назначении Артема Сытника руководителем НАБУ, стало результатом "спекулятивной кадровой практики" предшественников.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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У Зеленского заявили, что примут «к сведению решение Конституционного суда».

«Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто – спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности», – говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что решение КСУ не затронет силу и состоятельность всего агентства. В то же время в офисе добавили, что ждут «от исполняющего обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период избрания нового руководителя».

"Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", – заявили у Зеленского.

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором антикоррупционного агентства вечером 28 августа. В ответ НАБУ обвинило судей в политическом характере дела и отметили, что решение не означает автоматического увольнения руководителя.

Рассмотрение дела Сытника в суде: что известно

9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Авторы ходатайства считают, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Также они считают, что издание указа противоречит положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункта 31 части 1 статьи 106 Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

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Автор: УНИАН