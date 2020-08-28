Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.
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""Действительно, Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Подробности пока неизвестны", - сказал собеседник УНИАН.
Рассмотрение дела Сытника в суде: что известно
9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.
Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.
Авторы ходатайства считают, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.
Также они считают, что издание указа противоречит положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункта 31 части 1 статьи 106 Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
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