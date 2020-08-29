В Бюро считают решение политически мотивированным.

Национальное антикоррупционное бюро считает, что решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным. Оно не означает автоматического увольнения руководителя НАБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

В НАБУ обратили внимание, что решение КСУ принято вскоре после обнародования так называемых пленок ОАСК, на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины".

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Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ, - отметили в бюро.

До этого, сообщили в НАБУ, КСУ лишил бюро права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ, сообщили в бюро. Инициаторами этих обращений выступают фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых, отметили в НАБУ.

Рассмотрение дела Сытника в суде: что известно

9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Авторы ходатайства считают, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Также они считают, что издание указа противоречит положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункта 31 части 1 статьи 106 Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

Впоследствии, Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Автор: УНИАН