Турция уже не впервые предлагает себя как площадку для переговоров между Украиной и РФ. В частности, последнее предложение касалось переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Стамбул.

Мы понимаем, что Минск не может быть территорией, где происходят переговоры. Так, на данный момент они происходят онлайн, не требуют личных встреч. Но рано или поздно такие встречи потребуются. Стороны должны посмотреть друг другу в глаза или что-то подписать.

Кроме того, Минск встал на сторону России – риторика Лукашенко не способствует тому, чтобы Минск продолжил свою посредническую функцию. Поэтому в этой ситуации очевидно, что нужно искать какую-то площадку. И, с одной стороны, Турция вполне могла бы устроить стороны. Но стоит принимать во внимание несколько факторов.

Минск не может быть территорией, где проходят переговоры

Сейчас Россия осторожно подходит к таким предложениям и пока не выражает своего восхищения этой идеей. Но в Кремле не исключают возможности визита Путина в Анкару и встречи с Эрдоганом. Также пока нет окончательного "да" от ОБСЕ. И главное - Киеву стоит взвесить все плюсы и минусы.

Так, Украина подписала с Турцией договор о сотрудничестве в военно-промышленном комплексе, создали военно-техническое сотрудничество в разработках беспилотников на территории Украины с привлечением технологии турок. С другой стороны, Турция заинтересована получить доступ к нашим разработкам авиадвигателей. Это слабое место для их дронов ... это нормальное сотрудничество, когда оно взаимовыгодно. Но нужно понимать, что Турция пытается зайти в "минский процесс" как проактивный игрок.

Анкара планирует быть не просто площадкой, на которой проходят переговоры. Не просто местом, в котором можно попивать водичку во время ведения заседаний Трехсторонней контактной группы. Турция стремится присутствовать как игрок второго плана, который вступает в переговоры со своими проектами примирения, который предлагает определенные модели решения конфликтных ситуаций, говорит об участии в тех или иных вероятных решениях…

Турция заинтересована в этом, ведь это усиливает ее как регионального игрока. Как того, кто является не объектом, а субъектом создания безопасности для всего региона. Но стоит понимать, что Турция - это не традиционный миротворец. У Турции есть собственные национальные интересы в этом регионе, в частности на Южном Кавказе. У нее специфические отношения с РФ, с коллективным Западом, у нее есть интересы в Украине. Поэтому ее посреднические услуги будут иметь цену. И эта цена может быть неподъемна в некоторых позициях для Украины.

Стоит понимать, что Турция - это не традиционный миротворец

В частности, Турция может себе выторговывать конференции на российских рынках, может получить от России поддержку для реализации энергетических проектов, может таким образом выходить на отдельные рынки Центральной Азии и усилить свои позиции там за счет, так сказать, обмена сферами влияния с Россией…

Поэтому, когда мы говорим о Турции как посреднике, стоит оценивать риски, взвесить все плюсы и минусы.

Однако надо сказать, что такой формат явно возможен. По крайней мере сейчас, когда этот вопрос более проектный, чем тот, который уже подлежит реализации. Инсайдерские источники в ОБСЕ передают, что для Трехсторонней контактной группы пока что формат онлайна (в короткой перспективе) является приоритетным. То есть об очных встречах речь пока не идет. Когда же до этого дойдет, можно будет говорить о переносе Трехсторонней контактной группы в Анкару или в Стамбул.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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