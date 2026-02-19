Отравление нардепов: что у них обнаружили и виновата ли столовая Верховной Рады

У лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса - норовирус.

Заболевания народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в столовой парламента.

Как сообщает сама Верховная Рада, такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.

В Раде напомнили, что после сообщений о возможных случаях отравления Аппарат немедленно инициировал проведение комплекса мер с привлечением соответствующих специалистов.

Так, представителями Центра превентивной медицины была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи.

Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

"Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, выявлен один и тот же тип вируса - норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аппаратом были приняты дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что отсутствие кворума в парламенте связано с тем, что некоторые из коллег находятся в командировках, а еще часть депутатов якобы отравилась в парламентской столовой.

В пресс-службе ВР сообщили о начале проверки. Отмечалось, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных продуктов. Кроме того, отбирались образцы для проведения лабораторных исследований.

Отмечалось, что предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.

