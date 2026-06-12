Ногти выдают 'тихого убийцу' организма: на что стоит обратить внимание

Некоторые изменения цвета, структуры и роста ногтей могут свидетельствовать о нарушении кровообращения и повышенном уровне холестерина.

Высокий уровень холестерина часто называют "тихим убийцей", ведь он годами может не вызывать никаких симптомов. В то же время специалисты предупреждают: некоторые изменения ногтей способны сигнализировать о проблемах с кровообращением и стать поводом для проверки уровня холестерина, пишет портал Egészségkalauz.

По словам экспертов, состояние ногтей иногда отражает изменения, происходящие в кровеносных сосудах. Хотя такие признаки не являются прямым доказательством повышенного холестерина, они могут свидетельствовать о необходимости медицинского обследования.

Специалисты советуют обратить внимание на тонкие темные или красновато-коричневые полоски под ногтями, известные как сплинтерные кровоизлияния. Они выглядят так, будто под ноготь попала тонкая заноза или полоска.

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Также среди возможных сигналов называют:

ломкость ногтей;

замедление их роста;

изменение цвета;

ухудшение структуры ногтевой пластины.

Такие изменения могут быть связаны с недостаточным кровоснабжением тканей из-за проблем с сосудами.

Почему высокий холестерин опасен

Холестерин необходим организму для нормальной работы клеток и выработки гормонов. Однако избыток так называемого "плохого" холестерина (ЛПНП) способствует образованию жировых бляшек на стенках сосудов.

Со временем это может привести к сужению артерий, повышая риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Главная опасность заключается в том, что высокий уровень холестерина обычно не вызывает заметных симптомов, поэтому человек может годами не догадываться о проблеме.

Не только ногти: на какие еще сигналы обратить внимание

Врачи отмечают, что о нарушении липидного обмена могут свидетельствовать и другие признаки.

В частности, на веках иногда появляются желтоватые отложения жира, известные как ксантелазмы. Они не опасны сами по себе, но могут быть связаны с повышенным уровнем холестерина.

Также стоит обратить внимание на:

постоянно холодные ноги;

онемение конечностей;

боль или судороги в икрах во время ходьбы;

быструю усталость ног.

Такие симптомы могут свидетельствовать об ухудшении кровообращения из-за сужения артерий.

Эксперты отмечают, что высокий уровень холестерина встречается не только у людей с избыточным весом.

На показатели могут влиять наследственность, образ жизни, питание и генетические особенности. Одним из самых опасных состояний является семейная гиперхолестеринемия – наследственное заболевание, из-за которого высокий уровень "плохого" холестерина может развиваться даже в молодом возрасте.

Как контролировать уровень холестерина

Врачи подчеркивают, что изменения ногтей не могут заменить лабораторную диагностику.

Самым надежным способом выявить проблему остается анализ крови. Особенно регулярно проверять уровень холестерина рекомендуют людям старше 40 лет, курильщикам, пациентам с диабетом, повышенным давлением или семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты также советуют поддерживать физическую активность, контролировать вес, отказаться от курения и придерживаться рациона с большим количеством овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов.

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