'Ты последняя скотина в этой фракции': в Раде публично поссорились депутаты от ЕС

Княжицкий обвинил Гончаренко в срыве мобилизации, а тот своего коллегу - в "людоедстве".

Сегодня, 25 февраля, два депутата из фракции "Европейская солидарность", Алексей Гончаренко и Николай Княжицкий, поссорились во время сессионного заседания в зале на рабочих местах, обвинив друг друга в работе на врага.

Как видно из видео, Княжицкий сказал, что его сын находится на линии боевого столкновения, а в это же время Гончаренко срывает мобилизацию.

"Ты срываешь мобилизацию", - подчеркнул он. При этом обвинил Гончаренко, что тот работает на пользу страны-агрессора.

"Ты работаешь на Россию", - отметил он. В ответ Гончаренко начал кричать, мол, на кого работает Княжицкий.

В ссору вмешался сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, пытаясь остановить перепалку между коллегами. Гончаренко при этом назвал Княжицкого "людоедом" таким же, "как Зеленский и те, кто это сделали".

Княжицкий сказал Гончаренко:

"Ты последняя скотина в этой фракции. Ты не имеешь права здесь быть вообще".

Эта ссора попала в запись стрима, который Гончаренко вел из сессионного зала. Ссора на записи по таймеру 1.17.56.

Заявления Гончаренко о мобилизации

Как сообщал УНИАН, Гончаренко заявлял, что система мобилизации неэффективна, ведь потом бусифицированные не могут принести пользы ни армии, ни экономике страны.

По его словам, сначала тратятся деньги, чтобы бусифицировать, второй раз, чтобы обучать мобилизованных. А потом они убегают и деньги снова тратятся, чтобы их искать. А потом, когда найдут, еще сажают в тюрьму.

Гончаренко не голосовал в парламенте последние несколько раз за законы о продлении военного положения и мобилизации.

