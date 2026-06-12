Новые квоты ЕС могут стоить украинскому экспорту до 3% ВВП, – Forbes

Европейский Союз уже с 1 июля вводит новую систему защиты внутреннего рынка стали, которая может существенно ограничить возможности украинских металлургов на ключевом для них экспортном направлении. По оценкам, потенциальные потери украинского экспорта могут составить €1 млрд в год. Но у Украины пока есть пространство для переговоров, которые помогут уменьшить давление на промышленность, пишет Forbes Ukraine.

Совет ЕС уже утвердил новый регламент: он сокращает общеевропейскую квоту на импорт стали до 18,3 млн тонн в год. В случае превышения установленных лимитов поставщики будут платить пошлину в размере 50%.

Пока окончательно не определено, какие именно условия будут применяться к Украине. По данным Forbes со ссылкой на Financial Times, во время переговоров Еврокомиссия предлагала для Украины беспошлинную квоту на уровне 713 тыс. тонн в год. Но это очень мало: для сравнения, в 2025 году украинские производители поставили в страны ЕС 2,6 млн тонн стали.

Видео дня

По словам генерального директора GMK Center Станислава Зинченко, Европейский Союз фактически остается единственным крупным экспортным рынком для украинской металлургии. В прошлом году доля ЕС в экспорте украинской металлопродукции достигла 79%, а для отдельных видов проката превысила 90%.

"Если будет введена квота на уровне 713 тысяч тонн, производство стали в Украине может сократиться примерно в три раза", – отметил Зинченко. По его оценкам, это может привести к остановке трех из шести доменных печей, которые сейчас работают в Украине.

Дополнительный риск для отрасли создает механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM, который полноценно заработал в 2026 году. В Forbes отмечают, что новые квоты и CBAM формируют для украинских производителей двойной барьер на европейском рынке.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул: последствия могут выйти далеко за пределы самой металлургии. По его словам, совокупное влияние ограничений может стоить Украине до 3% ВВП к 2030 году, а сокращение производства угрожает занятости в смежных отраслях, указывает издание.

В то же время переговоры между Украиной и Европейской комиссией продолжаются. По данным Forbes, украинская сторона уже провела несколько раундов консультаций в рамках ВТО и рассчитывает на учет особого статуса Украины как страны-кандидата в ЕС, находящейся в условиях полномасштабной войны.

Среди возможных вариантов, которые обсуждаются, – полное исключение Украины из нового режима ограничений, временная приостановка действия тарифного механизма или установление специальных квот для украинских производителей.

Впрочем, опрошенные изданием европейские эксперты считают наиболее вероятным сценарий предоставления Украине отдельной квоты, которая будет больше первоначально предложенных 713 тыс. тонн, но все же меньше фактических объемов экспорта в ЕС в 2025 году.

Forbes отмечает: влиятельные игроки на рынке стали – компании из стран с мощным сталелитейным производством, таких как Франция, Испания и Бельгия. Вместе с другими членами ЕС они обеспечили 75% рыночного предложения в том году.

"Правительству и бизнесу важно поддерживать двусторонний диалог с этими странами, чтобы доказать, что продукция из Украины не несет для них угрозы", – резюмирует издание.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что полноценный запуск механизма CBAM и введение новой системы защитных квот ЕС могут существенно ослабить позиции украинской металлургии на европейском рынке: завод уже потерял 300 тыс. тонн экспортных заказов в ЕС в первом квартале 2026 года, а при неблагоприятном сценарии совокупные потери украинских металлургов могут превысить $1 млрд в год.

Вас также могут заинтересовать новости: