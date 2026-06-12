Европа и Украина страдают от огромных объемов нелегальных сигарет, – KPMG

За 2025 г. рынок нелегальной табачной продукции в странах Европы вырос на 5,9%, до 55,3 млрд сигарет – в том числе 42 млрд приходится на страны Евросоюза. Каждая 9-я пачка сигарет, продаваемая в Европе, – нелегальная.

Таковы результаты уже 20-го отчета о состоянии нелегальной торговли табачными изделиями в Европе, подготовленного компанией KPMG.

Украина в прошлом году стала третьим по величине рынком нелегальной табачной продукции среди 38 стран Европы. По данным KPMG, в 2025 г. в Украине было реализовано 5,1 млрд нелегальных сигарет (в т.ч. 2,7 млрд – подделки).

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В пределах Европы более крупные объемы продаж нелегальных сигарет зафиксированы только во Франции (20,5 млрд сигарет) и в Великобритании (7,3 млрд).

В процентном соотношении показатели Украины немного лучше, но тоже выглядят угрожающе: по данным KPMG, доля нелегального рынка сигарет в Украине составляет 16%.

Этот показатель соотносится с результатами другого исследования – от Kantar Украина, согласно которому в феврале 2026 г. доля нелегальной продукции на табачном рынке Украины составляла 17,6%.

За 2025 г. в Европе существенно выросли объемы поддельной табачной продукции – с 21,9 до 24,7 млрд сигарет. При этом 11,1% всех поддельных сигарет в странах Европы приходится на Украину.

Еще одна тенденция, которая фиксируется уже не первый год – среди поддельной продукции все больше доминирует маркировка DutyFree – 64% всей поддельной продукции, или 15,7 млрд сигарет.

Также в течение года в странах Европы зафиксирован значительный рост контрабанды сигарет из Турции, в значительно меньшей степени – из Алжира. А вот поставки нелегальной продукции из Беларуси и других стран за пределами ЕС даже несколько снизились.

Показательно, что рост нелегального рынка сигарет в 38 странах Европы происходит на фоне снижения общего потребления сигарет. В прошлом году в Европе было потреблено в общей сложности 500,5 млрд сигарет – это на 4,1% меньше, чем в 2024 г. Причем этот тренд снижения общего потребления сигарет продолжается уже 5-й год подряд.

По оценке KPMG, общие потери государственных бюджетов 38 стран Европы от нелегальной торговли табачными изделиями в 2025 г. составили 22,4 млрд евро. Это на 3 млрд евро больше, чем в 2024 г.

Напомним, по оценке KantarУкраина, потери государственного бюджета Украины от нелегального рынка сигарет в 2026 году оцениваются в 28,1 млрд грн (в 2025 г. – 26,5 млрд грн).

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