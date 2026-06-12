Пилот авиалайнера в течение 17 лет летал без необходимой лицензии, совершив более 900 рейсов

Компания-перевозчик заявила, что на протяжении всего периода работы пилот был "полностью обучен".

Пилот Air Canada на протяжении почти 17 лет выполнял рейсы без необходимой лицензии. Об этом сообщает Fodors Travel Guide.

Джеффри Уолл столкнулся с уголовными обвинениями за выполнение сотен внутренних и международных рейсов с использованием поддельных лицензий в течение своей длительной карьеры. Он был арестован после полицейского расследования, которое началось в январе.

Уолл начал свою карьеру в 1998 году, через 11 лет был повышен до капитана. В период с 2009 по 2025 год он выполнил более 900 рейсов в качестве капитана на самолетах Boeing 767, 777 и 787, заработав при этом 2 миллиона долларов. После выхода на пенсию он работал на неполной ставке в колледже.

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Для того чтобы занимать должность капитана, Уолл должен был иметь лицензию транспортного пилота авиакомпании (ATPL), выданную регулирующим органом, которой у него на самом деле не было. По данным полиции, Джеффри Волл скрыл этот факт, введя в заблуждение как авиакомпанию, так и Министерство транспорта Канады. Инцидент стал известен в прошлом году, когда во время плановой проверки в аэропорту Торонто-Пирсон были выявлены несоответствия.

Air Canada установила, что пилот не имел надлежащей лицензии, отстранила его от исполнения служебных обязанностей и сообщила об этом Министерству транспорта. Регулятор проверил документы пилота и обнаружил несоответствия, что привело к началу уголовного расследования под названием Project Icarus, которое включало анализ его лицензии. Сам Уолл ушел на пенсию до завершения проверки.

Было установлено, что Уолл имел поддельные документы и подал ложное заявление о краже летной документации. Полиция уточнила, что пилот имел лицензию на управление коммерческими самолетами на протяжении всей своей 27-летней карьеры в Air Canada, однако никогда не имел лицензии ATPL, необходимой для капитанов, управляющих большими самолетами. С имеющимися у него документами Уолл имел право летать только в качестве второго пилота.

"Это очень похоже на врача, который имеет лицензию на семейную медицину, но проводит операции на мозге в своем кабинете", – отметили в канадской полиции.

Авиакомпания Air Canada обнародовала заявление, в котором подчеркнула серьезность инцидента. По словам перевозчика, на протяжении всего периода работы пилот был "полностью обучен".

"Безопасность не была поставлена под угрозу в результате этого случая, поскольку все пилоты Air Canada проходят обязательное регулярное обучение каждые шесть месяцев для подтверждения своей летной компетентности, включая летную проверку с сертифицированным проверяющим пилотом Министерства транспорта каждые 12 месяцев", – говорится в сообщении.

В то же время в полиции напомнили, что требования к лицензированию существуют не просто так и они напрямую касаются безопасности авиаперевозок. Джеффри Уоллу предъявлены обвинения в хулиганстве с отягчающими обстоятельствами, мошенничестве на сумму свыше 5 000 долларов, двух эпизодах использования поддельных документов и трех эпизодах хранения поддельных знаков.

Гражданская авиация – последние новости

Напомним, ранее пилот Airbus A320 опубликовал видео посадки самолета, которое вызвало активное обсуждение в соцсетях. На кадрах видно, как во время снижения борт проходит сквозь плотный слой облаков, почти полностью теряя видимость, а полоса появляется лишь за несколько мгновений до посадки.

Сообщалось также, что пилот Ryanair потерял сознание во время полета. Он пришел в себя во время полета, после чего самолет в штатном режиме совершил посадку в Португалии.

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