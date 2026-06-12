В Средиземном море есть удивительный остров, где нет толп туристов

Хиос в два раза больше Закинфа, однако из-за отсутствия прямых авиарейсов здесь мало людей.

Средиземноморье буквально переполнено туристами. Так, в прошлом году Закинф – небольшой греческий остров, также известный как Занте, – достиг почти 6 миллионов туристических ночевок в год. Это значительно превышает численность его населения, которая составляет всего около 40 тысяч человек, и делает остров худшим местом в Европейском Союзе по уровню "туристического давления" – показателя, демонстрирующего, сколько посетителей приходится на одного жителя. Об этом пишет Which?.

И с тех пор ситуация только ухудшилась. Последние данные свидетельствуют, что количество ночевок туристов на Закинфе выросло почти до 6,5 миллиона.

Кроме того, на Майорке было зафиксировано более 51 миллиона туристических ночевок – больше, чем в Париже или Лондоне. Новые данные показывают еще больший рост – до впечатляющих 55 миллионов.

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Есть немало причин избегать отдыха в местах, которые буквально трещат под тяжестью туристических потоков. Из-за соотношения спроса и предложения цены неизбежно растут, а терпение местных жителей во многих популярных направлениях уже подходит к концу.

Впрочем, для самих туристов главный аргумент другой: отдых в менее известных местах часто бывает гораздо приятнее. Именно о таких локациях рассказывает издание.

"Мы проанализировали те же данные ЕС, чтобы определить наименее посещаемые и относительно малоизвестные регионы Франции, Италии и Испании – места, которые значительно спокойнее популярных курортов, но в то же время не менее красивы и очаровательны. Также мы обратили внимание на один замечательный греческий остров, который до сих пор остается вне внимания массового туризма", – говорится в статье.

Хиос, Греция

Остров Хиос в два раза больше Закинфа, однако из-за отсутствия прямых авиарейсов здесь фиксируется лишь около 5% от количества ночевок, которые имеет Закинф. Добраться сюда можно с пересадкой в Афинах или на трехчасовом пароме с Лесбоса.

На юге острова расположены средневековые крепости-деревни, а на севере – живописные скалы, спускающиеся к уютным уединенным бухтам.

Эмпориос

Если поселиться в этой рыбацкой деревне на юге острова, до знаменитых вулканических пляжей Мавра-Волия и Фоки можно дойти пешком менее чем за пять минут.

Купание здесь, в кристально чистой воде над блестящей черной галькой, не похоже ни на что другое в Греции.

В более прохладные дни стоит подняться на холм к руинам храма Афины на территории археологического комплекса Древний Эмпориос, откуда открываются великолепные виды на Эгейское море.

Тем, кто ищет немного больше активности (хотя это все равно далеко не Айя-Напа), стоит отправиться на песчаный пляж Коми с его привлекательной набережной, усыпанной кафе и барами. Добраться туда можно за 25 минут пешком или за пять минут на машине.

Всего в десяти минутах езды вглубь острова расположена невероятная "расписанная" деревня Пирги, где почти каждое здание украшено сложными черно-белыми геометрическими узорами, вырезанными на штукатурке.

Волиссос

Деревня Волиссос поднимается по склонам холма к византийской крепости на вершине.

Его узкие улочки вымощены гладкой галькой, собранной на многочисленных пляжах у подножия холма. Балконы, украшенные яркими розовыми и фиолетовыми бугенвилиями, дарят приятную тень в жаркие дни.

Рядом с крепостью расположена площадь Питонас, где местные жители неспешно наслаждаются крепким греческим кофе или местным вином Ariousios.

Примерно в двух километрах вниз по склону находится рыбацкая деревня Лимния, где от таверн на берегу доносится аромат жареного осьминога.

Также всего в нескольких минутах езды находится пляж Лефкатия с его бирюзовой водой, сочетанием песка и гальки и живописным фоном из зеленых холмов и скал.

Реджо-Калабрия, Италия

Самая южная часть Калабрии – дикого и гористого "носка" итальянского сапога – имеет наименьшее количество туристов среди всех прибрежных регионов страны.

Здесь приходится примерно одна туристическая ночевка на одного жителя, тогда как, например, в Римини этот показатель превышает 44 ночевки на человека.

А благодаря 220 километрам побережья здесь всегда найдется место, чтобы расстелить полотенце на пляже.

Бранкалеоне

В этом приморском городке морских черепах больше, чем туристов. Он является одним из важнейших мест гнездования этих животных в мире и расположен на более спокойном юго-восточном участке побережья Калабрии.

Прогуливаясь по набережной в июле, особенно ранним утром или поздно вечером, можно почувствовать аромат тысяч кустов жасмина.

Пляжи с мелким золотистым песком вне высокого сезона часто почти пусты. И, в отличие от многих других уголков Италии, они являются общественными и бесплатными для посещения.

В окружающих холмах можно укрыться от жары в пещерных церквях Бранкалеоне-Ветус – древнего поселения, которое ныне превратилось в музей под открытым небом после того, как его покинули жители из-за землетрясений ХХ века.

Бова

Если хочется полностью уйти от толпы, лучший секрет – уехать от побережья всего на несколько минут.

Бова – это деревня на вершине холма вокруг полуразрушенного нормандского замка. Она расположена в 20 минутах от моря, но зато предлагает захватывающие виды на Ионическое море.

Именно по этим водам тысячи лет назад путешествовали древнегреческие мореплаватели. И даже сегодня здесь можно услышать уникальный местный диалект греческого языка, на котором разговаривают пожилые жители.

Для желающих искупаться неподалеку расположена Бова-Марина с длинными песчаными пляжами и променадом, усаженным ароматными бергамотовыми деревьями и многочисленными джелатериями – традиционными итальянскими морожеными.

Кьяналеа-ди-Шилла

Западное побережье провинции омывает Тирренское море, и особенно это ощущается в невероятно живописной рыбацкой деревне Кьяналеа-ди-Шилла.

Каменные стены местных домов буквально стоят на воде. Здесь нет пляжа – только лабиринт мощеных улочек, ведущих от величественного замка Руффо на холме к самой береговой линии.

У воды до сих пор можно увидеть рыбаков, которые чинят сети традиционным способом, а рестораны устанавливают деревянные платформы прямо над волнами.

В августе здесь, что вполне понятно, довольно людно из-за наплыва преимущественно итальянских туристов. Однако в другие времена года найти свободный столик не составляет никакой проблемы.

Другие новости туризма

Напомним, на одном из самых известных пляжей итальянской Сардинии ввели необычное ограничение – большинству отдыхающих запрещено устанавливать собственные пляжные зонты. Новые правила касаются пляжа Пунта-Молентис в муниципалитете Вилласимиус. Устанавливать зонтики разрешено только людям в возрасте от 65 лет, а также семьям с детьми до 10 лет.

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