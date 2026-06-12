'Самый худший кризис со времен оккупации': AP рассказал, что сейчас происходит в Крыму

Украина сочетает удары на большие расстояния и атаки по логистике, которые усиливают друг друга.

Сбои в поставках во временно оккупированный Крым стали очередным ударом по нарративу РФ о том, что Москва выигрывает в войне против Украины. Об этом пишет Associated Press.

Издание отмечает, что постоянные удары Сил обороны по логистике в Крым застали Россию врасплох. И Москва сейчас пытается решить эту проблему.

Украина еще с начала полномасштабного вторжения пыталась ослабить позиции РФ на территории Крыма. В частности, Силы обороны потопили несколько российских военных кораблей в Черном море, что подорвало военно-морской потенциал Москвы и заставило ее передислоцировать свой флот в Новороссийск.

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Также Украина регулярно атакует склады, аэродромы РФ в Крыму, а также Керченский мост. Издание напоминает, что впервые мост был поврежден в октябре 2022 года взрывом грузовика. В 2023 и 2025 годах состоялись новые операции против моста.

На фоне этих ударов РФ переориентировала большую часть своей логистики с моста на автомагистрали и железную дорогу через оккупированные территории вдоль побережья Азовского моря. Однако в прошлом месяце эти поставки были прерваны на фоне роста количества ударов Сил обороны по территории, которую РФ когда-то считала безопасной. На фоне этого продолжаются и непрерывные удары по НПЗ, нефтебазам и трубопроводам РФ, что наносит ущерб ее экспорту нефти и вызывает внутренний дефицит топлива.

Аналитики из Института изучения войны, которых цитирует издание, отмечают синергию между ударами на большие расстояния и ударами по логистике.

"Таким образом, кампания ударов на большом расстоянии сокращает производственные мощности России, тогда как кампания ударов на среднем расстоянии наносит ущерб способности России транспортировать бензин, который Россия все еще способна производить", - говорится в анализе.

Теперь же Силы обороны наносят серию ударов и по Чонгарскому мосту, что заставило россиян развертывать в этом районе понтонные мосты.

Журналисты отмечают, что пока неясно, как перебои с поставками топлива повлияют на российские военные операции. Однако жители Крыма уже ощущают удар. Издание называет этот кризис для Крыма "худшим со времен его аннексии" в 2014 году.

Логистика в Крыму: важные новости

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Украина планирует изолировать Крым уже в ближайшее время. По его словам, целью Киева является создание условий, которые значительно затруднят любое пребывание военных или работников ВПК в Крыму или на других временно оккупированных территориях.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что РФ уже вынуждена ограничивать собственную логистику на оккупированных территориях из-за ударов ВСУ. Отмечается, что Россия, в частности, запретила движение военных грузов по ключевым трассам, соединяющим территорию России с оккупированным Крымом.

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