ВРУ не смогла работать: нардеп заявил о массовом отравлении в парламентской столовой

Сегодня Верховная Рада Украины закончила заседание менее чем за час, не приняв ни одного решения из-за низкой явки народных депутатов Украины. Во время трех так называемых "сигнальных голосований", когда проверяется количество парламентариев в сессионном зале, больше всего зафиксировано 204 нардепа, но для принятия решений нужно минимум 226 голосов.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram написал, что это якобы произошло из-за того, что некоторые из нардепов в командировках. "А частично, правда, из-за отравления депутатов (как говорят вчера в столовой)", - отметил он.

При этом пошутил, что получается, что наступил не парламентский, а пищевой кризис. "Есть и более прямые шутки в зале, но мы культурный канал и не будем их повторять", - отмечает Железняк.

Реакция коллег

Народный депутат Украины Александр Мережко в комментарии УНИАН отметил, что это очень странная ситуация. "Я очень благодарен столовой, потому что дома свет дают два часа в сутки, а у меня электрическая плита, поэтому я утром не могу даже свежий кофе выпить и поесть. Вчера я питался в столовой парламента, смог поесть горячее, у меня никогда не было никаких проблем с качеством питания там. Я это абсолютно исключаю, потому что еда всегда свежая", - подчеркнул он.

При этом добавил, что его спрашивали, есть ли у него проблемы после вчерашнего похода в столовую. Он подчеркнул, что никаких проблем у него нет. "Может, это где-то за пределами Верховной Рады поели", – добавил Мережко.

Он подчеркнул, что не понимает, почему в сессионном зале было так мало народных депутатов, ведь это работа. "Мне стыдно, что так произошло, но я приехал дисциплинированно. Мне обидно, потому что должны были быть ратифицированы три договора, по которым я должен был выступать как председатель комитета. Это очень важные документы, в частности, по восстановлению Украины", – сказал нардеп.

Официальный комментарий ВРУ

Позже в пресс-службе Верховной Рады касательно возможных случаев пищевого отравления среди народных депутатов Украины журналистам сообщили, что была начата проверка. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня употребленных пищевых продуктов.

Кроме того, отбираются образцы для проведения лабораторных исследований.

Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Отмечается, что окончательные выводы могут быть сделаны после получения результатов лабораторных исследований. О результатах проверки обещают проинформировать дополнительно.

Верховная Рада Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, эта неделя является сессионной, то есть народные депутаты Украины должны работать в парламенте и принимать решения.

Верховная Рада Украины поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Вчера, 11 февраля, ВР проголосовала за законопроект "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан" (регистрационный номер 13574) как за закон проголосовали 243 народных депутата.

В принятом законе речь шла о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Также на вчерашнем заседании Верховная Рада Украины на законодательном уровне закрепила проведение общенациональной минуты молчания. Как передавал корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов. Речь идет о принятии в целом законопроекта о чествовании памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России

