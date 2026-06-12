Оперативная память спасла жизнь геймеру, 'поймав' пулю от соседа (фото)

Пользователь Reddit рассказал, что проснулся ночью от громкого хлопка и разбитого стекла.

Пользователь Reddit рассказал, что его компьютер буквально спас ему жизнь, остановив пулю, которая прилетела через стену из соседней квартиры. На это обратило внимание издание NotebookCheck.

По словам автора, ночью он проснулся от громкого хлопка и разбитого стекла. Вскоре к нему прибежала соседка в сильном стрессе, и сообщила, что у нее случайно произошло срабатывание огнестрельного оружия. Согласно официальной версии, причиной инцидента стала собака, которая каким-то образом спровоцировала выстрел.

Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что системный блок принял на себя выстрел, а затем оперативная память отклонила его от опасной траектории. Если бы не стоявший на столе ПК, свинец прилетел бы прямо в подушку, на которой в этот момент спал хозяин комнаты.

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Компьютер при этом получил серьезные повреждения: разбито закаленное стекло корпуса, а половину комплектующих придется заменить. По словам автора, ПК обошелся ему в $3500 – страховая компания полностью покроет весь ущерб, хотя соседка пообещала компенсировать все расходы даже в случае отказа страховщиков.

Он также уточнил, что не поверил в историю о том, что пистолет случайно разрядила ее собака – как и правоохранители. Женщине уже предъявлено обвинение в преступной халатности, а оружие конфисковано.

История быстро разошлась по Reddit и вызвала активное обсуждение. Пользователи в основном реагировали с иронией, отмечая абсурдность ситуации и шутя о скрытых функциях оперативки, которая спасает жизнь. Другие назвали произошедшее лучшей рекламой ПК-гейминга, поскольку компьютер буквально спас своему владельцу жизнь.

Напомним, в мире продолжается дефицит оперативной памяти, вызванный взрывным ростом потребностей центров обработки данных и ИИ. Дефицит привел к росту цен в 5-10 раз, а вслед за оперативкой подорожали и другие ПК-комплектующие: от SSD и видеокарт до материнских плат и кулеров.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как лидером в сегменте видеокарт остается GeForce RTX 3060.

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