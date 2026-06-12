'Он идеален': Клуни назвал имя актёра, который подходит на роль нового Джеймса Бонда

Джордж уже работал с ним на одной съёмочной площадке.

Известный американский актер Джордж Клуни назвал имя коллеги, который мог бы стать новым Джеймсом Бондом.

65-летняя звезда фильмов "Билет в рай" и "Тринадцать друзей Оушена" убежден, что идеально заменит Дэниела Крейга актер Каллум Тернер, который недавно женился на певице Дуа Липе.

"Надеюсь, Каллум станет следующим Бондом. Я думаю, он был бы замечательным Бондом. Он высокий, красивый, обаятельный и британец, так что он идеальный парень для этой роли", – подчеркнул Клуни изданию The Hollywood Reporter.

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Кстати, Джордж снял Тернера в фильме "Парни в лодке", который вышел в 2023 году.

Интересно, что сам Каллум уже ранее комментировал свою вероятность сыграть агента 007. На эту тему он говорил так:

"Я не собираюсь это комментировать... Скажу, что самое смешное в истории с Бондом: даже твои лучшие друзья спрашивают тебя, люди пишут, с которыми ты не общался 10 лет – а ты ничего не знаешь! Это такая странная вещь, когда что-то происходит, а ничего не происходит. Я действительно ничего не знаю. Мне это просто кажется довольно забавным".

К слову, следующий фильм о Бонде сейчас находится в процессе поиска главного героя. По слухам, среди претендентов, кроме Тернера, есть актеры Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон, Джек Лоуден и другие.

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