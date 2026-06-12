Бойцы батальона 'Свобода' получили от 'Украинской команды' большой генератор, - Артур Палатный

"Украинская команда" передала батальону "Свобода" мощный генератор, способный обеспечить бесперебойное питание крупных военных объектов. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Для бесперебойной работы командных пунктов, полевых госпиталей, ремонтных мастерских нашим бойцам нужны мощные генераторы. "Украинская команда" передала большой генератор на 16 киловатт батальону "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы батальона защищали Киев и Киевщину, Харьковщину, вели тяжелые бои за Северодонецк и Бахмут. И сегодня бьют врага на самом горячем Донецком направлении.

Видео дня

"Пусть этот генератор работает безотказно и помогает ребятам еще лучше выполнять свои боевые задания", – сказал руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более 600 крупных генераторов и зарядных станций. Общая стоимость помощи, предоставленной военным и гражданским с начала полномасштабной войны, уже превысила полмиллиарда гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: