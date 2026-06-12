Как исправить проблемы с AirPods без сброса настроек и подключений: простая хитрость

Перезагрузка остается самым простым и безопасным способом решения большинства мелких программных сбоев, поэтому начинать диагностику рекомендуется именно с нее.

Если ваши Apple AirPods внезапно перестали подключаться к смартфону, некорректно работают или появились проблемы с шумоподавлением, не спешите выполнять полный сброс до заводских настроек.

Как отмечают специалисты BGR, в большинстве случаев сначала стоит попробовать обычную перезагрузку устройства.

Перезагрузка AirPods работает по тому же принципу, что и перезагрузка смартфона или роутера: система обновляет свою работу, устраняются мелкие программные ошибки, при этом сохраняются все данные и настройки, включая привязку к учетной записи и Bluetooth-соединения.

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Такой способ является более быстрым и удобным решением при возникновении незначительных сбоев.

Как перезагрузить AirPods, AirPods Pro и AirPods Max

Для перезагрузки AirPods или AirPods Pro достаточно:

Поместить оба наушника в зарядный кейс.

Оставить их внутри не менее чем на 10 секунд.

Затем достать наушники и проверить их работу.

Никаких дополнительных кнопок нажимать не требуется.

Для владельцев AirPods Max процесс немного отличается:

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку управления режимами прослушивания и колесико Digital Crown на правой чашке наушников;

Дождитесь, пока светодиодный индикатор рядом с разъемом зарядки загорится янтарным цветом;

Как только индикатор сменит цвет, отпустите обе кнопки.

Обычно на это требуется менее 10 секунд. Важно отпустить обе кнопки сразу после появления янтарного индикатора. Если удерживать их дольше, AirPods Max могут начать процедуру полного сброса настроек.

Если перезагрузка AirPods не решила вашу проблему, можно попробовать отключить AirPods от устройства, с которым возникают сложности, а затем выполнить повторное сопряжение. Также рекомендуется проверить наличие обновлений прошивки наушников.

Если ни один из этих способов не помог устранить неисправность, тогда уже стоит воспользоваться функцией сброса AirPods до заводских настроек.

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