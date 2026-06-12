11-летний мальчик нашел в карьере скелет морского чудовища возрастом 85 миллионов лет

Во время обычной школьной экскурсии он заметил кости, торчащие из камня.

Корбин Буллард из Канзаса случайно обнаружил почти целый скелет тилозавра – гигантского хищника мелового периода, сообщает Fox News.

Осенью 2025 года 11-летний мальчик вместе с геологическим клубом приехал в местный карьер – и заметил большие позвонки, торчащие из породы.

"Я не знал, что это такое, но знал, что это что-то большое", – рассказал он.

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После трех дополнительных раскопок участники клуба извлекли почти целого тилозавра длиной более 4,6 метра. По результатам исследования, скелет сохранился на удивление хорошо: от массивного черепа до большей части тела.

По оценкам исследователей, животное жило от 82 до 87 миллионов лет назад – это подтверждает анализ пород формации. До этой находки члены клуба находили преимущественно зубы акул и рыбные останки.

Теперь мальчику уже 12, он готовится к седьмому классу и планирует выставить череп на ярмарке округа Седжвик в июле, по данным издания.

"Надеюсь, (судьи – ред. УНИАН) скажут, что это выглядит очень красиво и что мы приложили много усилий", – сказал Корбин.

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