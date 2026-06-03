Шесть стран внесут дополнительные деньги в программу PURL для Украины, – Зеленский

Кроме того, президент объяснил, почему у Украины возникли проблемы с ракетами для Patriot.

Балистические ракеты стали последним аргументом России в войне против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает корреспондент УНИАН.

"У нас есть единственный инструмент, который работает. Это американские системы Patriot. Мы находим средства в Европе и у других наших партнеров, чтобы покупать ракеты для Patriot через программу PURL. Сейчас, в мае, взносы есть. Будут взносы и в июне. И это очень важно. Но скорость поставок через PURL – объем недостаточный. И это также факт. Нужны дополнительные шаги. Сегодня мы об этом говорили с генеральным секретарем", – сказал Зеленский.

Он добавил, что для решения этого вопроса Украина решила работать по пяти направлениям. И первое из них – это продолжать закупки американских противоракетных систем по программе PURL.

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"Сегодня есть решение нескольких стран. 6 стран подтвердили, что они внесут взносы в PURL. Не будем говорить, какие, не будем говорить об объемах. Это не публичная информация. Надо покупать то, что можно купить в США. Сегодня все страны подтвердили, что PURL является приоритетом", – отметил президент.

Он добавил, что нехватка ракет PAC-3 для Patriot не является новостью для Украины. По словам президента, Украина получала определенное количество этих ракет в США, однако в какой-то момент это количество было уменьшено. И причиной этому были не деньги, отметил президент.

"Количество было ограничено еще начиная с первой войны на Ближнем Востоке (летом 2025 года – УНИАН). Это сказывалось не только на PAC-3, но и на различных видах оружия. Слава Богу, война технологически менялась, и другие виды оружия, количество которых сокращалось, мы заменяли своим отечественным производством. Что пока не смогли заменить – это PAC-3", – рассказал президент.

Нехватка ПВО в Украине: что известно

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нехватка ракет для систем ПВО в Украине всегда была и будет. По его словам, это связано с тем, что их не так много производят в мире.

Ранее Владимир Зеленский также сообщал, что некоторые страны не хотят, чтобы Украина в кооперации с Европой создала собственную противобаллистическую систему, потому что боятся конкуренции на рынке вооружений. Он не назвал эти страны, но производителей антибалистических систем в мире можно пересчитать по пальцам.

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