Кое-кто не хочет, чтобы Украина имела свою антибаллистику, и это не только РФ, - Зеленский

На данный момент лишь 6 стран мира обладают собственными противоракетными системами.

Не только Россия, но и некоторые другие страны не хотят, чтобы Украина создала собственный зенитный комплекс, способный перехватывать баллистические ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

"Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия – по понятным причинам, а не только Россия – также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции", – заявил он.

Глава государства отметил, что сейчас Украина пытается продвигать идею создания европейской антибаллистической системы. Швеция стала первой страной, которая согласилась на предложение, говорит президент.

По словам Зеленского, к осени Украина надеется привлечь к этому проекту еще несколько стран, чтобы начать практическую работу по созданию антибаллистической системы.

Справка УНИАН. На сегодняшний день собственные зенитно-ракетные комплексы, способные перехватывать современные баллистические ракеты, имеют лишь шесть стран мира – США (GMD, Aegis BMD (SM-3), THAAD и Patriot PAC-3 MSE), Россия (С-500 и С-400), Израиль (Arrow-2/Arrow-3 и "Праща Давида"), Китай (HQ-19 и семейство DN-3), Индия (PAD и AAD), а также, вероятно, Иран (система Arman). Другие страны используют импортные комплексы или иностранные технологии (преимущественно американские или российские), а не полностью собственные разработки.

Проблема баллистики

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что президент Украины написал письмо президенту США и Конгрессу, в котором попросил о срочной поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot в версии PAC-3, способной перехватывать баллистические ракеты.

В письме Зеленский, в частности, отмечал, что наличие баллистических ракет – это последнее значительное преимущество России в войне против Украины. Президент выразил убеждение, что Путин будет уклоняться от реальных мирных переговоров до тех пор, пока будет иметь такое преимущество.

