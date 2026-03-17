Есть ещё идеи, как остановить войну: Зеленский заявил, что необходима встреча с США

Украина хочет мира, и Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе, – сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин имитирует стремление к миру, поскольку он не хочет заканчивать войну. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию New York Post.

Как подчеркнул Зеленский, он убежден, что в войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования.

"Понимаю, бывают разные моменты: раздражение, внутренние вопросы, войны. Но тем не менее нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе, и не нужно даже сомневаться. Нужно идти к этой цели", – отметил Зеленский.

Вместе с тем, по словам президента, Украина хочет мира гораздо больше, чем российский диктатор Путин.

"Хотя Путин делает все, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества", – подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что нужно каждый день искать варианты мирного соглашения.

"Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", – подчеркнул глава государства.

О потерях российских захватчиков на фронте

По словам Зеленского, Россия постоянно мобилизует в месяц 40–45 тысяч человек, и чтобы вражеская армия не увеличивалась, Украине нужно уничтожать примерно такое же количество.

"Уничтожать только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию. В течение последних трех месяцев мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько Россия отдает ради этой войны", – сообщил Зеленский.

Окончание войны в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что в 2026 году произойдут самые интенсивные бои с начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда как в 2027 году мы можем увидеть поэтапное снижение интенсивности и даже возможное завершение активной фазы войны.

При этом специальный посланник президента США Стив Виткофф надеется, что из-за истощения и усталости от войны вскоре наступит переломный момент, чтобы Россия и Украина достигли мирного урегулирования.

