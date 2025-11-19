РФ должна заплатить за климатические изменения, вызванные войной.

Украина потребует от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за ущерб в результате потепления климата, вызванного увеличением выбросов во время боевых действий.

Об этом сообщил Reuters в кулуарах климатического саммита COP30 в Бразилии заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов.

Подобный шаг может стать первым случаем в истории, когда страна требует возмещения убытков за увеличение атмосферных выбросов, в частности от ископаемого топлива, цемента и стали, используемых на войне, а также от уничтожения деревьев в результате пожаров.

Видео дня

"Большой вред был нанесен воде, земле и лесам. У нас огромное количество дополнительных выбросов CO₂ и парниковых газов", - отмечает Карташов.

Голландский эксперт по углеродному учету Леннард де Клерк оценил, что война привела к примерно 237 млн тонн дополнительных выбросов CO₂-эквивалента с момента неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это почти равно годовым выбросам Ирландии, Бельгии и Австрии вместе взятых.

Де Клерк сообщил Reuters, что он помог Украине рассчитать показатель убытков на основе исследования, опубликованного в журнале Nature в 2022 году, которое оценивает так называемую социальную стоимость углерода - оценку ущерба, нанесенного обществу от CO₂ - примерно в 185 долларов за тонну.

Он сказал, что Украина готовится подать иск через новый процесс компенсации, который вводит Совет Европы, который уже получил около 70 000 исков от украинских граждан о возмещении ущерба, нанесенного военным временем.

Для Reuters остается непонятным, откуда поступит компенсация. Де Клерк предполагает, что миллиарды долларов замороженных российских активов могут быть использованы для покрытия исков.

Как Россия отравляет природу Украины и мира

Кроме увеличения выбросов CO₂ в атмосферу из-за боевых действий и военных преступлений вроде подрыва Каховской ГЭС, оккупанты масштабно загрязняют акваторию Черного моря. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит, что водоем балансирует на грани, многие эксперты между собой уже называют Черное море "мертвым".

В то же время рыба в Черном море может стать токсичной из-за разлива российских нефтепродуктов. Вследствие выбросов в водной среде меняется кислородный режим, а стаи мигрирующей рыбы могут накапливать ядовитые вещества, что скажется дальше на пищевой цепи - птицах, питающихся рыбой, китообразных, людях.

Вас также могут заинтересовать новости: