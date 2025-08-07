Путин уже второй раз за последние три месяца сорвал в последний момент введение новых санкций против России, просто пообещав Трампу какие-то переговоры.

Новый дипломатический "прорыв" Дональда Трампа в его попытках посадить Россию за стол переговоров уж слишком напоминает майскую ситуацию со Стамбульскими переговорами, которые так ни к чему и не привели. Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что Путин постоянно пытается тянуть время, и эта история повторялась уже не раз. Он в частности напомнил, как в мае европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским выставили Путину ультиматум: или немедленное прекращение огня, или новые санкции. Тогда российский диктатор и предложил переговоры в Стамбуле.

"К сожалению, Трамп на это согласился, и тогда вопрос санкций против России отложили на неопределенное время. Начались переговоры, но результата по прекращению войны - нет. Сейчас - похожая ситуация. Путин может повторить этот "трюк": предложить переговоры на высшем уровне. Но их цель - затягивать время", - отметил Фесенко.

Видео дня

Политолог также прокомментировал мнение о том, что Путин попытается затянуть подготовку к переговорам с Трампом вплоть до того момента, пока сперва не проконсультируется с китайским правителем Си Цзиньпином.

"И КНР, и американцы не хотят новой торговой войны. И понимают, что Китай может повлиять на Россию и убедить россиян все же прекратить войну. В то же время Путин может попытаться договориться с Си Цзиньпином, что надо выступать вместе против Трампа. Все это делает ситуацию еще более конфликтной. Поэтому, думаю, в ближайшее время будет происходить острая тактическая борьба вокруг того, когда может состояться встреча на высшем уровне, где может состояться эта встреча, и третье - повестка дня", - сказал Фесенко и предположил, что в итоге встреча вообще может так и не состояться.

Переговоры Путина и Трампа

Как писал УНИАН, накануне в Москве прошли переговоры американского спецпосланника с российским диктатором, по итогам которых Трамп анонсировал личную встречу с Путиным "в ближайшее время".

Сразу после этого Трамп провел телефонный разговор с европейскими лидерами, в котором, по данным западных СМИ, проинформировал собеседников, что Путин готов на определенный обмен территориями.

Сегодня российский диктатор публично заявил, что встреча с Трампом может состояться на территории ОАЭ. Он также сообщил, что готов на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: