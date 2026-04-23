Война РФ против Украины - не случайность, а сознательная политика Кремля, - принц Гарри

Война началась с нарушения Россией обязательств по Будапештскому меморандуму, убежден принц Гарри.

Полномасштабная война России против Украины, сопровождающаяся массовыми пытками гражданского населения и военными преступлениями со стороны россиян, является целенаправленной политикой высшего руководства России, а не случайностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом принц Гарри, младший сын короля Великобритании, герцог Сассекский, сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

Как напомнил Гарри, не так давно было время, когда многие из-за веры в победу демократии считали, что "великий идеологический конфликт остался в прошлом". Впрочем, как отметил Гарри, история напомнила всем об обратном.

По мнению представителя британской монархии, сегодня приходится наблюдать не за концом борьбы, а за ее эволюцией. "Этот урок очевиден – демократия не является неизбежной, не самодостаточной и не защищенной от вызовов. Ее нужно защищать активно, последовательно и коллективно. И именно поэтому Украина имеет такое большое значение", – подчеркнул Гарри.

Он отметил, что Украина выбрала путь ради свободы, достоинства и демократических ценностей, даже в разгар войны:

"Мы должны четко понимать природу этой войны. Это не случайность, не недоразумение и не неизбежный "туман" конфликта. Это продукт длительной целенаправленной политики, спланированной, выполненной и проводимой на самом высоком уровне. Это началось с нарушения Будапештского меморандума".

Как напомнил принц, в соответствии с этим соглашением Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на обязательные гарантии своего суверенитета и территориальной целостности.

"Эти гарантии не просто нарушили. Ими пренебрегли. И когда обязательства такого масштаба нарушаются, разрушения не останавливаются на границах Украины. Это подрывает доверие к каждой международной гарантии, к каждому усилию по нераспространению [ядерного оружия] и к каждому обещанию, данному между странами", – считает Гарри.

При этом он отмечает, что последствия носят не только стратегический, но и глубоко человеческий характер, поскольку на оккупированных территориях появляется все больше документальных доказательств системных военных преступлений.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Будапештский меморандум "провалился", теперь Украина строит новую архитектуру безопасности.

Но в январе этого года Зеленский заявил, что пока нет четкого ответа от ведущих европейских партнеров на вопрос, защитят ли они Украину в случае повторного нападения России.

