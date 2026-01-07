Зеленский ответил, готовы ли союзники защищать Украину в случае повторного нападения РФ

По словам президента, сначала в парламентах ведущих стран надо утвердить юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины.

Пока четкого и ясного ответа от ведущих европейских партнеров нет, будут ли они готовы решительно ответить в случае повторного нападения России на Украину после прекращения огня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Готовы ли союзники защищать Украину в случае повторного нападения России

В частности, у главы государства спросили, уверен ли он в том, что Париж, Берлин и Лондон будут защищать Украину в случае повторного нападения России, а также - имеют ли партнеры из "коалиции желающих" сейчас готовые сценарии действий на случай такого нападения.

"Очень сложный вопрос, на который очень хочется, особенно мне, получить очень простой ответ: если будет снова агрессия, [или] все партнеры дадут сильный ответ "русским"? И я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого и ясного ответа не получил", - подчеркнул Зеленский.

Партнеры готовы предоставить Украине сильные гарантии безопасности

В то же время, по его словам, он видит "политическую волю, и партнеры готовы дать нам сильные гарантии безопасности".

"Но, пока у нас не будет таких гарантий безопасности - юридических, поддержанных парламентами и поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, - нельзя ответить на этот вопрос. И даже если они будут, все равно, вы должны рассчитывать прежде всего на свои Вооруженные силы Украины. И именно поэтому, гарантия номер один - это наша армия, сильная и укомплектованная армия, армия 800 тысяч с нормальным оружием. Все, что нам нужно - все это выписано, и это не только желание, это наше видение", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил важность того, что военные все это проговорили.

"Важно, что мы занимаемся тем, чтобы были финансы на все это. И кстати, решение о 90 млрд евро также будет помогать (решение Евросоюза предоставить Украине 90 млрд евро на период 2026-2027 годов - УНИАН)", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, 6 января в Париже состоялась встреча лидеров стран "коалиции желающих" при участии Владимира Зеленского и представителей администрации президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По итогам встречи была обнародована Парижская декларация о намерении предоставить надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине. "Коалиция желающих" согласилась участвовать в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня, если это будет достигнуто на переговорах между Украиной и Россией. Также согласовано создать многонациональные силы для Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат" для поддержания мира.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что после прекращения огня его страна и Франция создадут военные центры (хабы) по всей Украине и построят защитные сооружения для вооружения и военного снаряжения для обеспечения оборонных потребностей Украины.

В то же время, как отмечает издание Politico, после саммита "коалиции желающих" в Париже США не присоединились к совместному коммюнике с Европой и Украиной относительно участия в формировании многонациональных сил.

