Новая стратегия Зеленского: Украина делает ставку на Турцию и Сирию, - Politico

Украина активизирует сотрудничество с Турцией и Сирией, пытаясь укрепить свои позиции в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке на фоне осложнения отношений с США и торможения мирных переговоров, пишет Politico.

Издание напомнило, что в минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и Сирию, провел трехсторонние переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Свою встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский назвал "одной из самых позитивных за все эти годы".

Украинские чиновники считают, что Киеву нужны союзники не только для продолжения мирных переговоров с Россией, но и партнеры, которые поддержат территориальную целостность и независимость Украины. Это особенно важно на фоне ослабления союза с США при президентстве Дональда Трампа, пишут журналисты.

"Турция во время войны в Украине ведет сложную политику. Россия является ее основным поставщиком энергоносителей, а также важным источником туристов, которые не могут путешествовать в Европу. В то же время Анкара традиционно с подозрением относится к своему большому соседу и является важным поставщиком вооружения Украине. Однако, продавая оружие, Турция почти не оказывает Киеву военной или гуманитарной помощи", – говорится в статье.

Отмечается, что сближение с Турцией "является частью более широкой региональной стратегии Зеленского". Мол, Украина также заключила оборонные соглашения со странами Персидского залива, предлагая использовать свой опыт для защиты от иранских дронов.

Между тем Сирию Украина рассматривает как возможность для развития сотрудничества в энергетике, обороне и логистике. Несмотря на то, что страна выходит из гражданской войны с разрушенной экономикой, Киев видит преимущества в сближении с Дамаском, пишет издание.

"Треугольник Украина–Сирия–Турция является очень важным союзом, который может гарантировать стабильность между Черным и Средиземным морями. Это безопасная связь между Европой, Черноморским регионом и Ближним Востоком. Вместе мы можем достичь многого", – цитирует Politico пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

Поиск союзников

Как отметило издание, Турция является важной силой в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, имеет вторую по величине армию в НАТО, активно интересуется делами соседей и обладает мощной оборонной промышленностью. Кроме того, турецкая компания Baykar строит в Украине завод по производству беспилотников.

"Турция – единственная страна НАТО, которая может проецировать силу в регионе, не провоцируя глобального конфликта", – говорит директор Киевского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В то же время война России против Украины вызывает беспокойство в Турции, которая опасается, что Москва может получить контроль над значительной частью Черного моря. На этом подчеркнул директор Турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай.

По его словам, нестабильность в регионе, вызванная войной в Иране, открывает новые возможности для Украины, поскольку региональные игроки ищут новые союзы, а также логистические, военные и энергетические соглашения.

"Углубление отношений между Украиной и Турцией также служит противовесом союзу Ирана и России. Тегеран поставлял Москве дроны "Шахед", которые используются для атак на украинские города, а Россия, в свою очередь, помогала Ирану определять цели в регионе Персидского залива для ответов на удары США и Израиля", – говорится в статье.

Несмотря на сохранение экономических связей с Россией, по мнению Чагаптая, было бы ошибкой считать Турцию пророссийской страной.

"Теперь Турция может рассчитывать на формирование большого блока, способного противостоять российскому присутствию вокруг моря", – добавил он.

Визиты Зеленского в Турцию и Сирию

Как сообщал ранее УНИАН, 5 апреля Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сирию, где встретился со своим коллегой Ахмедом аш-Шараа. Украинский президент рассказал, что предложил Дамаску сотрудничество в вопросах поставок продовольствия и безопасности.

После встречи с Эрдоганом Зеленский заявил, что Украина и Турция имеют общий интерес в крупном энергетическом проекте. "С Эрдоганом мы говорили, в частности, о таких вещах: саммите НАТО, который в этом году пройдет в Турции, и месте Украины в нем. А также о том, каково видение США относительно нашего вступления в Альянс, какое влияние на эти процессы оказывает Россия", – отметил он.

