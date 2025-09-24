Зеленский отметил, что в этом Украине помогают европейские союзники и США.

Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", поэтому Украина строит новую архитектуру безопасности.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Он подчеркнул, что Будапештский меморандум, который заключался, чтобы гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился.

Таким образом, как отметил Зеленский, этот провал доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова.

"Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку США", - отметил глава государства и добавил, что реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую РФ не сможет пересечь снова.

Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин боится переговоров и ездит за границу только для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии.

Справка УНИАН. 5 декабря 1994 года в Будапеште между Украиной, РФ, США и Великобританией был подписан меморандум, который касался ее гарантий безопасности после отказа от ядерного оружия.

После обретения независимости в 1991 году у Украины был третий по величине ядерный арсенал в мире. В обмен на гарантированную безопасность она согласилась передать свое ядерное вооружение России.

Будапештский меморандум: новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Будапештский меморандум был одной из самых уродливых "историй лжи" в современной истории человечества. Он отмечал, что документ не работал, и это было понятно всем сторонам, которые его подписывали.

А президент Владимир Зеленский заявлял, что решение отдать ядерное оружие в рамках Будапештского меморандума было ошибкой. А если этого нельзя было избежать, то стоило обменивать его на членство в НАТО.

