Переименование Донбасса в 'Донниленд' не сработает, – израильский эксперт

Главная проблема заключается в том, что РФ не готова искать решение, отмечает Сергей Ауслендер.

Идея переименовать подконтрольную Украине территорию Донецкой области в "Донниленд" не сработала из-за того, что не решены ключевые вопросы войны. Об этом в эфире Вечер.Live заявил израильский журналист, военный корреспондент и аналитик Сергей Ауслендер.

"Трамп, конечно, такой человек, с его психотипом, любит всякие мелочи. Но я понимаю, что он принимает решения, исходя из совершенно других мотивов. Поэтому идея, конечно, была хорошей, почему бы, собственно, и нет. В том смысле, что нужно пробовать все средства. Если бы это привело к какому-то результату, пусть хоть в Донниленд, я не знаю, в Донниград какой-то город переименовать, ради бога, лишь бы был результат", – сказал Ауслендер.

Он добавил, что результата нет из-за того, что для разрешения войны нужна готовность двух сторон. И если Украина пытается найти какие-то решения, то РФ лишь требует "отдать ей все".

"Так что здесь, как бы ты там ни назвал этот Донбасс – Монако там, экономическая зона – это все полная чепуха. Ничего не будет работать, потому что не устранена первопричина, коренная причина конфликта. Поэтому какие бы там ни предлагали идеи, бизнес-идеи, ничего не будет работать. Инвестиции не будут защищены. Кто вообще в здравом уме вложит в Донбасс какие-то деньги? Назови его Монако, Люксембург, Сингапур, как хочешь, так и называй. Здесь просто никто не вложит деньги, потому что не устранена первопричина конфликта", – пояснил Ауслендер.

Что этому предшествовало

Ранее издание The New York Times сообщило, что украинские чиновники якобы предлагали назвать неоккупированную часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа – "Донниленд". Отмечается, что это было частью попыток Украины убедить администрацию Трампа более решительно противостоять территориальным требованиям страны-агрессора России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления. Он отметил, что в официальных документах по переговорам других терминов, кроме "Донецкая область", "Луганская область", "наш Донбасс", "территория Украины", нет. В то же время он заявил, что главное – чтобы и Донецкая, и Луганская области оставались украинскими.

