Ключевой посланник Путина летит на переговоры в США, - Reuters

Детали предстоящих переговоров и круг тем, которые будут обсуждаться, пока не разглашаются.

Специальный посланник правителя России Владимира Путина Кирилл Дмитриев в субботу посетит Майами. Там он проведет встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой визита.

Поездка Дмитриева носит рабочий характер и предусматривает ряд контактов с представителями американской власти. Детали запланированных переговоров и круг тем, которые будут обсуждаться, пока не разглашаются.

Официальные представители Кремля и Белого дома пока не комментировали информацию о предстоящем визите.

Видео дня

Мирные переговоры - последние заявления Дмитриева

Напомним, что Кирилл Дмитриев - один из ключевых переговорщиков Путина в мирном процессе с Украиной. Недавно между ним и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером разгорелся публичный конфликт из-за обсуждения условия РФ о выходе Украины из Донбасса.

Дмитриев написал, что "вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины". В ответ Миллер уточнил, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск.

"Вывод России из Донбасса - и полный вывод ее из Украины - это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация - это не мир", - ответил ему Миллер.

Вас также могут заинтересовать новости: