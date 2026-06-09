Путин вновь ответил 'нет' на предложение о мирных переговорах, - Мельник в ООН

В Кремле продолжают не замечать проблем в экономике и провалов на фронте, отметил дипломат.

Кремлевский правитель Владимир Путин отказался от украинского предложения о встрече лидеров для обсуждения путей прекращения войны. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает Укринформ.

"Украина предложила конкретный путь для движения вперед – встречу двух лидеров на нейтральной территории. В ответ от господина Путина мы услышали: "Нет". Снова и снова "нет", – сказал Мельник.

Он подчеркнул, что 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме к Путину призвал завершить войну и выразил готовность к прямым переговорам. В ответ российский диктатор на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о якобы успехах российской армии и экономики.

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"Иронично, что господин Путин делал это на фоне черного дыма, поднимавшегося над критически важными военными объектами вблизи Санкт-Петербурга, пораженными Вооруженными силами Украины всего за несколько часов до этого. Символизм было трудно не заметить", – отметил Мельник.

Между тем, по его словам, заявления российских чиновников свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в РФ. В частности, министр экономического развития Максим Решетников признал, что в стране "сложная ситуация", министр финансов Антон Силуанов предупреждал о возможном росте бюджетного дефицита, а депутат Госдумы Ренат Сулейманов высказал предположение, что российская экономика может не выдержать длительной войны.

"В течение последних четырех лет Россия поддерживала себя благодаря своей "экономике смерти" – модели, опиравшейся на войну, милитаризацию и саму смерть как ключевые двигатели экономической активности", – рассказал дипломат.

При этом, по его словам, РФ тратит около 10 млрд долларов в год только на единовременные выплаты за заключение контрактов на военную службу, а компенсация за гибель военнослужащего может достигать примерно 200 тыс. долларов. Он добавил, что, несмотря на попытки Кремля демонстрировать оптимизм, экономическая ситуация в России приближается к критической точке.

"На поле боя Украина в мае освободила на 100 квадратных километров больше территории, чем российские войска смогли захватить. И так происходит уже второй месяц подряд", – добавил постпред Украины при ООН.

Предложение Зеленского о мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, 4 июня впервые за время полномасштабной войны Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором призвал завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

На следующий день Путин отреагировал на открытое письмо Зеленского, назвав его "хамством". Мол, целью обращения является создание условий, чтобы их встреча была невозможна. Однако сам российский диктатор сказал, что не собирается встречаться с Зеленским: "Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны – остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта".

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