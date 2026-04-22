Зеленский объяснил, какую роль Украина может сыграть в разблокировании Ормузского пролива

По его словам, речь идет об опыте, который Украина приобрела в ходе разблокирования Черного моря для создания зернового коридора.

Украина направила военных на конференцию, посвященную разблокированию Ормузского пролива между Ираном и арабскими странами Аравийского полуострова. На данном этапе Украина может поделиться экспертизой. О других шагах президент Украины Владимир Зеленский пока не говорит. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

"Прежде всего, Великобритания вместе с Францией возглавили соответствующую конференцию, Украина была приглашена, и я из поезда подключился онлайн. Мы обсудили вопросы, касающиеся блокирования Ормузского пролива, вызовов, связанных с войной на Ближнем Востоке", - сказал украинский лидер.

Украина готовится заключить соглашения о дронах с еще рядом стран

Как напомнил президент, Украина уже отправляла в тот регион украинские группы с экспертизой по противодействию и сбиванию иранских дронов типа "Шахед".

"Страны Ближнего Востока очень довольны и поблагодарили нас. С несколькими странами мы подписали соответствующие документы по Drone deal [дроновому соглашению - УНИАН]. И с несколькими странами ведем переговоры. И в ближайшее время, я уверен, будут достигнуты также договоренности", - сообщил глава государства.

Он добавил, что все эти соглашения - это большие перспективы для Украины, украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских компаний из Military-tech. Зеленский сказал:

"Мы на территориях стран Ближнего Востока говорили о защите соответствующих объектов, гражданской инфраструктуры, гражданского населения и некоторых баз. Вы знаете наших партнеров - Великобритания и Соединенные Штаты Америки и т. д.".

Что как минимум Украина может сделать для разблокирования Ормузского пролива

При этом, в контексте вопроса разблокирования Ормузского пролива, по словам Зеленского, Великобритания и Франция попросили продолжить соответствующую конференцию, которую они проводили несколько дней назад, теперь на уровне военных.

"Где мы можем помочь? В этой первой конференции принимали участие 37 стран. А сколько военных участвовало - не знаю. Франция и Великобритания обратились к Украине - мы отправили наших военных на эту встречу в Лондон. Посмотрим, что будет после этой встречи. Мы говорим об экспертизе. Это тот минимум, который Украина может дать", - подчеркнул Зеленский.

Также он объяснил, почему говорит о таком минимуме.

"Вы это знаете, у нас были большие, очень серьезные вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор. И у нас есть этот опыт, у нас есть экспертиза, и этим мы поделимся. А какие будут дальнейшие шаги - пока не могу сказать", - сообщил Зеленский.

Что этому предшествовало

Как сообщало британское издание The Times, четыре украинских тральщика, которые находятся у берегов Великобритании и ранее были куплены для разминирования Черного моря, могут войти в состав миссии, которая будет заниматься восстановлением судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: