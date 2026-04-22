Украина готова направить четыре корабля для помощи в Ормузском проливе, – The Times

Речь идет о кораблях, которые Украина приобрела у Великобритании для разминирования Черного моря.

Четыре украинских тральщика, которые находятся у берегов Великобритании, могут войти в состав миссии, которая будет заниматься восстановлением судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта. Об этом пишет The Times со ссылкой на украинский военный источник.

Сообщается, что украинские военно-морские офицеры примут участие в многонациональном военном саммите по планированию в Лондоне. В частности, они должны сообщить о готовности Украины отправить на Ближний Восток корабли, которые она приобрела у Великобритании для разминирования Черного моря после окончания войны.

Издание отмечает, что во встрече примут участие офицеры из более чем 30 стран. Они должны подробно обсудить, какие военные ресурсы можно отправить для защиты судов, проходящих через пролив.

Журналисты отмечают, что Украина хочет максимально помочь своим союзникам на Ближнем Востоке. В частности, из-за опасений, что Трамп может обернуться против Украины и заключить соглашение с Россией, которую обвиняют в оказании помощи Ирану. Также издание напоминает, что Украина уже помогала союзникам, отправляя им морские дроны и средства для борьбы с иранскими БПЛА.

"Мы готовы предложить все. Есть четыре тральщика, все в Портсмуте. Они не могут отправиться в Украину, во-первых, потому что станут целью номер один, а во-вторых, из-за Конвенции Монтре", – отметил источник.

По данным журналистов, в Портсмуте, Великобритания, кроме приобретенных в Великобритании двух судов, размещены также тральщики UNS "Мариуполь" и "Мелитополь". Они были переданы Украине после службы во флотах Бельгии и Нидерландов. Сейчас украинские экипажи проходят обучение на них вместе с Королевским флотом, ожидая окончания войны.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном были отложены. На фоне этого, несмотря на предыдущие угрозы, Трамп объявил о продлении перемирия между странами. Он объяснил это внутренним расколом в иранской власти.

Между тем CNN пишет, что мир между США и Ираном уже был близок, однако все договоренности были сорваны из-за публикаций Трампа. В частности, после заявлений президента США Иран публично опроверг все утверждения об их уступках.

