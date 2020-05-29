Олесь Довгий задекларировал квартиру и активы жены

Народный депутат Олесь Довгий приобрел в 2019 году квартиру, а основными статьями его дохода были дивиденды от семейного бизнеса и зарплата народного депутата.

Об этом свидетельствует декларация депутата за 2019 год.

Купленную в Киеве квартиру площадью более 400 квадратных метров, судя по декларации за 2018 год, депутат ранее арендовал. Видимо, квартира была приобретена в кредит или рассрочку - в графе «финансовые обязательства» указана значительная сумма задолженности. Также Довгий купил на границе Киевской и Черкасской областей загородный дом площадью более 192 кв.м. и несколько земельных участков. Кроме того, в прошлом году он пользовался загородным домом площадью более 400 квадратных метров, принадлежащем с 2004 года по праву собственности старшим членам его семьи.

В декларации Олеся Довгого появилась гражданская жена – Ирина Миненко – и сын Макарий. Супруга депутата владеет 100-метровой квартирой в Киеве, имеет доходы от предпринимательской деятельности, располагает относительно небольшими в сравнении с активами мужа суммами на банковских счетах и наличностью в разных валютах (700 тысяч гривен, 30 тысяч долларов, 40 тысяч евро).

В остальном декларация Олеся Довгого мало чем отличается от прошлогодней. Основной доход политика складывается из депутатской зарплаты и дивидендов в размере более 6 миллионов гривен от семейного бизнеса.

Напомним, основным активом и источником дохода Олеся Довгого является партнёрство в семейном бизнесе со старшими членами его семьи. Главные направления семейного бизнеса – девелопмент и недвижимость. Также в интересы семьи входит сеть магазинов премиальной марки электроники “Bang&Olufsen” и остатки оптового продуктового направления после успешной продажи сети супермаркетов «Чумацкий шлях».

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