ВСУ становятся учителем для НАТО: американцы едут в Украину осваивать дроны, - военный

В последние годы мало какие учение НАТО обходятся без тренировочного поражения от украинских дронщиков.

Армии НАТО осознали важность украинского опыта дроновой войны и постепенно начинают его перенимать непосредственно у ВСУ. Об этом в интервью журналистке Лане Шевчук рассказал командир группы спецподразделения "Гром" Вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

Он отметил, что Европа непременно продолжит помогать Украине, потому что ей нужно время на перевооружение и освоение новой тактики ведения войны.

"Они не готовы. Я абсолютно убеждён, что в связи с этим Европа будет находить любые возможности, чтобы финансировать нас,. Пока они там вооружаются, перевооружаются, создают единую европейскую армию – учатся у нас", – заявил военный.

Прошинский также призвал не принимать близко к сердцу заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америке не нужна помощь Украины.

"Трамп, он парень весёлый, заявляет многое, но позавчера его министр войны или министр обороны пан Хегсет заявил, что они направляют военнослужащих США на обучение дронам в Украину", – отметил офицер.

Боец также напомнил о недавних событиях на учениях НАТО, в которых принимали участие украинские военные.

"Пару дней назад на натовских учениях в Швеции наши пацаны-дронщики с успехом разбили несколько раз условного противника из войск НАТО. И я должен сказать, что за крайние 2 года практически любые наши рода войск, которые выезжают на такие учения в Европу с войсками НАТО, постоянно во всех предполагаемых столкновениях выигрывают", – сказал Прошинский.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, аналитики JPMorgan Chase считают, что война в Украине, скорее всего, завершится по "финскому сценарию": Украина может согласиться на нейтралитет и определенные военные ограничения, но сохранит демократию, рыночную экономику и связи с Западом.

По оценке банка, боевые действия все больше напоминают тупик, поэтому результат будет определяться переговорами, а не решающей победой одной из сторон. Также в JPMorgan рассматривают другие варианты развития событий – "грузинский", "израильский", "южнокорейский" и "беларуский" сценарии, но именно "финский" оценивают как наиболее вероятный.

